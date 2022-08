Lyt til artiklen

Lars Løkke og Moderaterne kommer ikke til at indgå i et regeringssamarbejde med Danmarksdemokraterne.

Det er meldingen fra den tidligere Venstre-formand til den tidligere næstformand i samme parti. Det skriver Politiken.

Lars Løkke Rasmussen ønsker ikke over for avisen at uddybe et kortfattet svar på Twitter, men det gør Moderaternes sekretariatschef, Jakob Engel-Schmidt.

Han går skridtet længere og antyder, at Moderaterne ikke vil støtte nogen regeringskonstellation med Danmarksdemokraternes forkvinde som medlem.

»Det har ikke noget med hendes person at gøre. Det har noget med vores politik at gøre. Så på grund af den politik, vi har, så ser det svært ud for os at støtte en regering, hvor Inger Støjberg er med,« siger Jakob Engel-Schmidt til Politiken.

Hvor Moderaterne dermed synes at lukke døren for et eventuelt regeringssamarbejde med Inger Støjbergs nye parti, var de to borgerlige statsministerkandidater mere defensive i udmeldinger omkring den tidligere Venstre-profil.

Søren Pape svarede på et pressemøde tidligere på ugen, at den problemstilling måtte man tage op, når den opstod.

Og Jakob Ellemann-Jensen ønskede ikke på sit og Venstres pressemøde om en reform af jobcenterindsatsen at fordele ministerposter forud for en valgkamp.

Inger Støjberg blev i december 2021 idømt 60 dages ubetinget fængsel, fordi Rigsretten havde fundet, at hun bevidst havde tilsidesat ministeransvarsloven.

Efterfølgende besluttede et flertal i Folketinget, at hun ikke længere var værdig til at sidde i Folketinget.