De fleste kender Lars Løkke Rasmussen som en særdeles løbeglad statsminister.

Men selv en statsleder kan have skavanker med kroppen.

Lars Løkke Rasmussen afslører nemlig i et interview med magasinet Idrætsliv, at han lider af en kronisk hofteskade.

Og det er vel at mærke noget, som han først opdagede for et halvt år siden.

»Jeg har sådan en hoftekonstruktionsfejl, har jeg fundet ud af for et halvt år siden. Jeg har aldrig rigtig vidst, hvad det var, men det gør, at mit ben drejer forkert. Så i gamle dage var det sådan, at hvis jeg løb fem kilometer, så gik der fire dage, før jeg kunne løbe igen, fordi min fod låste,« siger han til Idrætsliv.

Selvom Lars Løkke altid har mærket til skaden, har det ikke afholdt statsministeren fra at få kilometer i løbeskoene.

Tværtimod.

For motionsløb har vel nærmest defineret statsministeren, der har gjort det til 'sin ting' at invitere alt fra Christiansborg-kollegaer til ganske normale medborgere med på en løbetur i landskabet ved Marienborg.

Lars Løkke levede med den låste fod i mange år, men op til folketingsvalget i 2015 skulle han helt tilfældigt møde en mand, der kunne udrette mirakler.

Folketingsvalg2015. Lørdag d. 13. juni 2015 var Lars Løkke Rasmussen ude og løbe med blandt andre partifællerne Karen Ellemann og Sophie Løhde.De løbende politikere løb i området ved Toldboden, Amaliehaven og Kastellet i København. (Foto: Bax Lindhardt/Scanpix 2015) Foto: Bax Lindhardt Vis mere Folketingsvalg2015. Lørdag d. 13. juni 2015 var Lars Løkke Rasmussen ude og løbe med blandt andre partifællerne Karen Ellemann og Sophie Løhde.De løbende politikere løb i området ved Toldboden, Amaliehaven og Kastellet i København. (Foto: Bax Lindhardt/Scanpix 2015) Foto: Bax Lindhardt

Navnet var Kristoffer Glavind Kjær, og med titlen som kropsterapeut endte han med at betyde alverden for Danmarks statsminister.

»Det har simpelthen reddet mit liv på mange måder, for han kunne lige låse min fod op. Og så havde jeg pludselig en fornemmelse af, at jeg kunne løbe fem kilometer, og så kunne jeg også løbe fem kilometer næste dag og næste dag. Det var helt fantastisk,« fortæller Lars Løkke Rasmussen.

En håndbold-forbandelse

Når Lars Løkke Rasmussen ikke tilbagelægger kilometer efter kilometer på landevejene eller sidder for bordenden på Christiansborg, har den 54-årige politiker et stort sportshjerte.

Tv-kameraerne spotter eksempelvis ofte statsministeren på tilskuerpladserne, når det danske håndboldlandshold forsøger at få sølvtøj med hjem fra de årlige slutrunder.

Men med de mange besøg i håndboldhallerne følger der også en sjov historie.

Det har nemlig - indtil for kort tid siden - bestemt ikke givet held for de danske mænd og kvinder på banen, når Lars Løkke har set med fra tæt hold.

Sagt med andre ord: Danmark tabte hver gang, Lars Løkke var til stede i håndboldhallen.

»Det var faktisk i sådan et omfang, at jeg i hvert fald begyndte at gå og diskutere for mig selv og faktisk også nævnte over for min kone, om der var dårlig karma. Tænk, hvis de finder ud af, at hver gang statsministeren bliver inviteret til de her finaler, så taber vi dem. Så kan det godt være, jeg pludselig bliver bedt om at blive væk,« fortæller han til Idrætsliv.

Men heldigvis blev forbandelsen brudt for cirka en måned siden.

Her sad statsministeren klar i Herning, da Danmark og Norge krydsede klinger i VM-finalen.

Og som vi alle kan huske, satte Mikkel Hansen og co. den aften en tyk streg under, at vi er verdens utvivlsomt bedste herrehåndboldlandshold i disse tider.

Du kan læse hele interviewet i magasinet Idrætsliv, der udkommer på tirsdag.