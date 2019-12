Da regeringen mandag præsenterede sin finanslov, sad Lars Brunsø i Ry og rystede på hovedet. Han står til en regning i millionklassen.

Lars ejer virksomheden Akva Waterbeds, som han stiftede for 38 år siden. Han er 60 år og vil en dag overdrage firmaet til sine sønner. Men den overdragelse er der nu tvivl om, efter regeringen næsten har tredoblet afgiften for generationsskifte i en familieejet virksomhed.

»Hvorfor skal vi straffes? Jeg forstår det simpelthen ikke. Vi er helt almindelige mennesker, som driver en familievirksomhed. Det her vil betyde, at vi skal hæve priserne, blive mindre konkurrencedygtige og måske fyre medarbejdere,« siger Lars Brunsø.

Akva Waterbeds har i dag 30 ansatte og eksporterer møbler til 30 lande.

I 2018 omsatte virksomheden for 35 millioner kroner.

Lars’ to sønner, 31-årige Alexander og 25-årige Oliver, ejer i dag hver 20 procent af virksomheden. De sidste 60 procent ejer Lars og hans hustru.

Når de sidste 60 procent en dag skal overdrages til sønnerne i et generationsskifte, opkræver staten en afgift.

Før regeringens finanslov var det seks procent af virksomhedens værdi. Det niveau blev afgiften sænket til i 2017 - og den skulle have været sænket yderligere til fem procent i 2020. Nu har regeringen i stedet hævet den tilbage til 15 procent.

Og det er en stigning, som i alt skal indbringe statskassen en ekstra milliard om året.

»Måske siger mine sønner nu: ’Ej, far. Sælg du bare til en kapitalfond i stedet’, fordi de ikke har råd til den afgift,« siger Lars Brunsø:

»Jeg vil gerne have, at regeringen fortæller mig og de andre små og mellemstore virksomheder, hvor vi skal finde de her penge.«

Lars vil ikke sige, hvor mange penge det konkret drejer sig om, men forklarer, at det svarer til, at han skal stoppe med at købe maskiner til virksomheden de næste tre år.

En post, han i dag bruger 1,5 millioner kroner på om året.

»Jeg tror, at politikerne på Christiansborg bor alt for langt væk fra produktionsdanmark. Vi er et spejlbillede af Danmark. Det tror jeg ikke, Christiansborg er,« siger Lars Brunsø.

Men er det ikke fint nok, at dine sønner skal betale lidt mere, når de får overdraget en millionvirksomhed?

»Jeg synes, det er forkert. Arveafgiften er noget andet. Når min hustru og jeg dør, og de skal arve os, så er det fint nok med beskatning, for det er private penge. Men når man beskatter overdragelsen af en virksomhed, går det ud over investeringer, konkurrencedygtighed og arbejdspladser.«

I Dansk Industri, som repræsenterer tusinder af virksomheder, mener man, at den øgede afgift får store konsekvenser.

»Det er et meget hårdt slag mod de familieejede og ejerledede virksomheder og de lokalsamfund, de ofte er rygraden i,« siger Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i Dansk Industri.

Han er ikke kun utilfreds med, at afgiften stiger fra seks til 15 procent:

»Det sker jo samtidig med, at der ikke er nogen afklaring på, hvordan man værdisætter firmaerne, så man ved ikke, hvor meget man skal beskattes af. Det skaber enorm usikkerhed.«

Generelt mener Jacob Bræstrup, at afgiften rammer skævt.

»Langt de fleste af de her virksomheder er små. For dem er det en kæmpe regning, der kun kan hentes fra virksomheden,« siger Jacob Bræstrup:

»Og så rammer forslaget geografisk skævt. Uden for de store byer står de familieejede og ejerledede virksomheder for tre ud af fire private arbejdspladser.«

»Så vi mener bestemt ikke, det er en god idé, regeringen har fået her.«