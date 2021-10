Venstre-politikeren Lars Christian Lilleholt har bedt Folketinget om at blive sygemeldt.

Det sker, da han har fået en dobbelt ballonudvidelse i venstre ben samt bortopereret sin venstre storetå. Som konsekvens af dette har lægen anbefalet, at han ikke går på foden de næste fire uger.

Det skriver politikeren på sin Facebook-profil, hvor han, trods alt smilende, sidder på hospitalsstuen på Odense Universitetshospital med foden godt bundet ind.

Forløbet startede, da han for godt en måned siden fik et lille sår på sin venstre storetå.

»Der gik betændelse i såret, og da jeg i de seneste cirka 10 år har haft type 2-diabetes, var der alvorlig risiko for, at betændelsen i tåen ville brede sig, og derfor risiko for at der kunne opstå en endnu mere alvorlig situation,« skriver han.

Antibiotika kunne ikke stoppe betændelsen, og derfor var den eneste løsning at bortoperere storetåen.

Han garanterer dog, at han vender stærkt tilbage, samt at han under omstændighederne har det godt.

»Stor tak til alt personalet på Odense Universitetshospital, som har givet mig en omsorgsfuld og god behandling.«

Lars Christian Lilleholt har tidligere været Energi-, forsynings- og klimaminister.

Han blev i 2020 Venstres forsvarsordfører og i 2021 næstformand for Venstres folketingsgruppe.