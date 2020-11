Folketingsmedlemmet fra Venstre har siden mandag været indlagt med coronavirus, men er nu udskrevet.

Folketingsmedlem Lars Christian Lilleholt (V) er blevet udskrevet fra Odense Universitetshospital, hvor han har været indlagt med coronavirus siden mandag.

Det skriver den tidligere minister fra Venstre på Facebook.

- Efter nogle hårde dage har jeg det godt, omend jeg stadig er meget træt, og er nu gået i hjemmeisolation i soveværelset, skriver Lars Christian Lilleholt.

Han sender samtidig en tak til sundhedsvæsenet.

- Pas godt på jer selv, for det er ikke for sjov at få Corona. Tak til OUH for god behandling vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Lars Christian Lilleholt var energi-, forsynings- og klimaminister fra 2015 til 2019. Han er nu Venstres forsvarsordfører.

Han blev indlagt mandag efter at have oplevet trykken fra brystet og træthed.

Det viste sig, at han havde coronavirus, og en lungebetændelse var stødt til.

Lilleholt fortalte mandag på Facebook, at han blev behandlet med remdisivir, der er et effektivt lægemiddel til patienter med coronavirus.

Remdesivir nedsatte indlæggelsestiden fra 15 til 11 dage, lød konklusionen på et større klinisk studie, som blev udført i Danmark.

Flere andre folketingspolitikere blev i løbet af ugen ligeledes testet positiv med coronavirus heriblandt justitsminister Nick Hækkerup (S).

Det medførte, at blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) måtte gå i selvisolation. Hun testede torsdag negativ for coronavirus.

Fredag vurderede Styrelsen for Patientsikkerhed dog, at smitten på Christiansborg er inddæmmet igen.

/ritzau/