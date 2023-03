Lyt til artiklen

Nye Borgerlige er i gang med en regulær nedsmeltning, hvor formand Lars Boje Mathiesen er blevet ekskluderet af sit eget parti. Han er nu tilmed gået i åben krig med sit tidligere parti, hvor han lægger interne mails ud på Facebook.

Dramaet drejer sig især om 350.000 kroner, som Lars Boje Mathiesen vil have udbetalt for at kunne lave en personlig branding-kampagne.

Partiets hovedbestyrelse skrev torsdag aften i en mail til partiets medlemmer, at formanden krævede at få de 350.000 kroner, som står på en intern underkonto i partiet, overført til en privat konto.

Partiet skriver dog videre, at revisionsfirmaet EY har slået fast, at pengene altså ikke er formandens private ejendom, da de er gået ind på partiets konto og bliver administreret af partiet.

I et Facebookopslag fredag morgen skyder Lars Boje Mathiesen med skarpt efter hovedbestyrelsen, hvor han beskylder dem for at fordreje sandheden.

»Ja, det er bare så beskidt, tingene er i politik. Det har jeg meget lidt respekt for. De ved ligeså godt som jeg, hvad uenigheden handlede om,« skriver han.

Lars Boje Mathiesen har desuden lagt en mail ud, som er sendt fra kontorleder i Nye Borgerlige Ulla Schmidt til Lars Boje Mathiesen.

Den tidligere formand mener, at mailen beviser, at pengene sagtens kunne udbetales til hans konto. I mailen skriver Ulla Schmidt, at det er muligt at udbetale pengene til hans konto, men at det skal godkendes af hovedbestyrelsens Jesper Hammer og Dorte Noer.

B.T. har været i kontakt med Jesper Hammer fra hovedbestyrelsen, som ikke ønsker at udtale sig.

Det har ikke været muligt at få et interview med Lars Boje Mathiesen inden udgivelse.