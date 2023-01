Lyt til artiklen

Lars Boje Mathiesen er officielt en kandidat til at tage over for Pernille Vermund, som formand.

Sådan oplyser Pernille Vermund efter et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i Nye Borgerlige, som startede tirsdag klokken 16.00.

Nye Borgerlige vil derudover afholde et ekstraordinært årsmøde 7. februar, hvor en ny formand efter Pernille Vermund skal vælges.

Inden mødet havde partiets sekretariatschef oplyst i en sms til B.T., at man ikke har prøvet at skifte formand før. Der er derfor »brug for at tilrettelægge en god proces,« skrev han.

Pernille Vermund meldte i sidste uge, at han har besluttet sig for at stoppe som partiformand i Nye Borgerlige.

Hun har tidligere sagt, at hun ikke ville sidde i Folketinget mere end en eller to perioder.

Pernille Vermund selv har indtil nu ikke villet melde ud, hvem hun gerne ser afløse hende på posten.

»Der kan være mange gode bud. Vi er mange tusind medlemmer, og det er sådan, at det er alle medlemmerne af Nye Borgerlige, der kan stille op som formand,« sagde hun i sidste uge.

Nye Borgerlige fik 3,7 procent af stemmerne ved folketingsvalget i november. Partiet har ellers i sidste valgperiode haft målinger helt oppe på knap ti procent, hvilket har fået de fleste kommentatorer til at betegne valgresultatet som en fiasko.

