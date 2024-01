Han forlod Nye Borgerlige brat, og han vender ikke tilbage som formand.

Det slår Lars Boje Mathiesen helt klart på Facebook.

Her smækker han også med døren.

»Jeg vil ganske ikke kunne se mig selv, mine kære og alle andre i øjnene, hvis jeg gik tilbage og skulle arbejde sammen med nogle af de personer, som stak mig i ryggen og spredte løgne om mig i pressen, for at ødelægge mit navn,« skriver han.

Ifølge Lars Boje Mathiesen har han fået over tusinde mails og beskeder fra nuværende og tidligere medlemmer, byrådsmedlemmer og lokalformænd fra Nye Borgerlige i de seneste uger.

Mange vil angiveligt gerne have ham tilbage som formand.

»Jeg skal ikke tilbage og være formand for Nye Borgerlige,« slår han fast, og fortsætter:

»Jeg forstår godt argumentationen om at jeg ville kunne overtage en partikasse og få flere millioner kroner i støtte om året, og at jeg ville undgå at skulle finde de 21.000 vælgererklæringer.«

»Men sådan fungerer jeg ikke som menneske. Så meget vægter penge ikke for mig, at jeg er villig til at sælge min integritet for penge,« skriver Lars Boje Mathiesen.

Det var tidligere i januar, at partistifter Pernille Vermund meldte ud, at hun ville nedlægge Nye Borgerlige som parti – siden har hun meldt sig ind hos Liberal Alliance.

Græsrødder har dog siden åbent kæmpet for at føre partiet videre, og eksempelvis har det tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Martin Henriksen meldt sig som mulig formandskandidat.

Lars Boje Mathiesen røg ud af Nye Borgerlige efter at have fremsat det, som partiets hovedbestyrelse kaldte »abnorme krav«.

Mathiesen havde konkret bedt om at få 350.000 kroner overført fra en partikonto til sin egen private for at lave en personlig brandingkampagne.