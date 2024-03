De hårde ord mellem løsgænger og kortvarig formand for Nye Borgerlige, Lars Boje Mathiesen, og Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, når nye højder fredag aften.

Nu bliver også indtaget af alkohol i Dansk Folkeparti, bragt på banen.

Dramaet startede, da Lars Boje Mathiesen torsdag bragte en grafik på det sociale medie X, der bestod af et billede af statsminister Mette Frederiksen (S) omgivet af påskeæg og teksten 'Nyd påsken … Inden Mette Frederiksen afskaffer den'.

Men det var en grafik, som Dansk Folkeparti først havde lagt på X, og Morten Messerschmidt beskyldte ham tidligere fredag for at have hugget grafikken.

Her er billedet af det indlæg, løsgængeren Lars Boje Mathiesen torsdag delte på X. Foto: X

Lars Boje Mathiesen reagerede her efter med at slette opslaget med grafikken.

'Jeg har da slettet det igen, da jeg da ikke vil give jer DFere og jeres mindreværdskompleks fornyet højder her i påskedagene,' skrev han på X.

Morten Messerschmidt kom her efter med den her kommentar til B.T. om skænderiet:

»Jeg kan godt forstå, det må være lidt ensomt for Lars en gang imellem. Så vi er skam kun glade for, at han synes så godt om vores kampagner, at han har lyst til at dele dem. Vi må stå sammen i det borgerlige Danmark.«

Cirka seks timer efter B.T. bad om en kommentar, er Lars Boje Mathiesen fredag aften vendt tilbage med en sviner til Dansk Folkeparti.

»Jeg forstår godt, at DF har problemer. Det må ikke være sjovt at ligge på 3 procent for et 28 år gammelt parti. Når man har det svært, så bliver man tit desperat. Det er deres udbrud vist et tydeligt eksempel på. Der tror jeg bare, vi alle skal bære lidt over med DF. Det gør jeg ihverfald,« skriver han i en sms til B.T.

Han tilføjer:

»Og så skal de nok holde lidt igen med alkoholen og de sociale medier. det er sjældent en god kombi. Ellers ønsker jeg dem en god påske.«

Hvorfor skriver du, at specifikt Dansk Folkeparti skal holde lidt igen med alkohol og sociale medier?

»Fordi det da må være den naturlige årsag til, at de flipper sådan ud,« skriver han, og slår fast, at han ikke vidste, at grafikken kom fra Dansk Folkeparti, da det var sendt til ham fra en privat borger.

»Jeg fik det på Messenger, hvor man hver dag får et utal af sådanne sjove memes. Og det betyder jo nok når alt kommer til alt, at det her mest af alt handler om desperationen fra et parti i krise på 3 procent,« skriver Lars Boje Mathiesen.

Morten Messerschmidt har den her kommentar til de grove ord fra Lars Boje Mathiesen.

»Haha, det tror jeg bare, vi skal lade tale helt for sig selv,« skriver han.

