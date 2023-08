Den tidligere konservative formand Lars Barfoed har meldt sig ind i Moderaterne, skriver Berlingske. Barfoed meldte sig ud af Konservative tidligere i august.

Han begrunder især sit farvel med Konservatives beslutning om at stå udenfor SVM-regeringen.

Til Berlingske siger han:

»Det var et stort slag for mig, at man fravalgte at være med i den retning, og at man derfor overlod det til Moderaterne og Venstre at varetage borgerlige synspunkter. Jeg er uenig i, at man hellere vil have en alliance med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, som i mine øjne står for nogle helt andre værdier, end Det Konservative Folkeparti har stået for.«

Lars Barfoed siger til Berlingske, at han ikke har konkrete planer om at stille op til Folketinget. Men han udelukker ikke, at det kan ske senere.