Mette Frederiksen kalder den kommende kommissionsformand for "en hårdtslående type". De mødes i næste uge.

Statsminister Mette Frederiksens tålmodighed kom på prøve ved det tre dage lange EU-topmøde, hvor kabalen om de fremtidige topposter faldt på plads.

- Det var et meget langstrakt rådsmøde og i mine øjne også for langstrakt. Både den nordiske måde at gribe arbejdet an på og min tålmodighed kommer til at clashe lidt med EU-systemet, lyder det fra statsministeren.

Men løsningen var ifølge Mette Frederiksen værd at vente på.

- Vi ender med en løsning, som alle kan se sig selv i. Så selv om processen var lang, så er resultatet positivt, siger hun.

Mette Frederiksen glæder sig over, at Danmark med Margrethe Vestager som kommende næstformand for kommissionen bliver et vigtig talerør for danske interesser.

Kvinden, der efter planen skal stå i spidsen for kommissionen, er den tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen.

Statsministeren kender hende fra møder i EU-regi, hvor de begge har mødtes som beskæftigelsesministre.

- Jeg husker hende som en lidt hårdtslående type. Og efter tre dage i Bruxelles tror jeg, det kan være meget godt, siger Mette Frederiksen, der kalder den kommende formand for "kompetent" og "en dygtig politiker".

Mette Frederiksen skal i øvrigt mødes med den kommende kommissionsformand, når hun i næste uge drager på besøg hos den tyske forbundskansler Angela Merkel.

EU-Parlamentet skal godkende von der Leyen som ny kommissionsformand. Det ventes at ske i dagene 15. til 18. juli.

Dernæst skal Vestager og de øvrige kommissærkandidater godkendes ved høringer i parlamentets fagudvalg.

Endelig skal parlamentet ved en afstemning godkende den samlede kommission.

Efter planen skal kommissionen tiltræde 1. november.

/ritzau/