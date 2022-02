»Fuldstændig uacceptabelt, forkasteligt og komplet mangel på respekt.«

Flere danske politikere langer lige nu kraftigt ud efter Rusland, efter den russiske præsident, Vladimir Putin, mandag traf beslutning om at anerkende Donetsk og Lugansk som uafhængige republikker.

I den forbindelse har Putin også givet ordre om at sende soldater til Østukraine på det, russerne selv kalder en 'fredsbevarende mission'.

En af dem, der kritiserer Ruslands beslutning, er Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, der på Twitter skriver følgende:

»Fuldstændigt uacceptabelt, forkasteligt og en komplet mangel på respekt overfor sine naboer, at Rusland nu anerkender dele af Ukraine som selvstændigt. Der er behov for en klar respons fra Europa: Få gang i de sanktioner nu.«



Lederen af Enhedslisten, Mai Villadsen, mener, man bør ramme Putin, hvor 'det gør ondt':



»Putins anerkendelse af de separatistiske områder er brud på international lov og fuldstændig uacceptabelt,« skriver hun på Twitter og tilføjer:

»Skal fordømmes på det kraftigste og mødes med politisk og økonomisk pres. Lad os stoppe North Stream 2 (en naturgasledning, red.) og ramme Putin og oligarkerne omkring ham, hvor det gør ondt.«



De Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, har også taget til tasterne:



»Skræmmende udvikling i Rusland/Ukraine. Nu afgørende med fælles fodslag og hurtig konsekvens fra EU i form af proportionale sanktioner. Det er Europa, der har langt den største handel med Rusland – og dermed også bedst mulighed for handling med indbyrdes solidaritet,« skriver han på Twitter.

SFs EU-ordfører, Anne Valentina Berthelsen, trækker også konfliktens linjer op:

»Ruslands ageren viser, at Putin ikke reelt er interesseret i en diplomatisk løsning på konflikten om Ukraine. Det er forskellen på Rusland og NATO lige nu,« skriver hun, mens Venstres Torsten Schack skriver, at Ruslands strategi minder om noget, man før har set:

»En gentagelse af Sovjetunionens strategi før murens fald. Tropper ind for at 'hjælpe' selvudnævnte regeringer, som kun Kreml anerkender. Det er helt vildt, at det sker i 2022!,« skriver han på Twitter.