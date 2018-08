LA's landsformand, Leif Mikkelsen, tror på regeringsmulighed ved næste valg, hvor han ikke genopstiller.

København. - Man skal aldrig forudsige politik - det er noget af det mest uforudsigelige.

Sådan lyder det fra Liberal Alliances landsformand, Leif Mikkelsen, dagen efter nyheden om, at han ikke genopstiller ved næste valg.

Det kommende valg, der senest skal afholdes til juni næste år, har allerede været omgærdet af adskillige spekulationer - ikke mindst om Liberal Alliances fremtid som regeringsparti.

Det ærgrer Leif Mikkelsen, der fortsætter som partiets landsformand, at regeringsparate Dansk Folkeparti ser LA ude af en kommende regering.

- Jeg troede, at der var et samarbejde i folkestyre, men der er åbenbart andre interesser, og det er lidt ærgerligt, synes jeg.

- Men der er en regering lige nu, der går til valg på at blive genvalgt. Og indtil den position ikke længere kan lade sig gøre, så satser vi på det. Og så må vi se, hvad fremtiden bærer med sig, siger Leif Mikkelsen.

Han påpeger, at Liberal Alliance før har været dømt ude og alligevel fået kæmpet sig tilbage med næb og klør.

- Det var et svendestykke af de helt store, hvor vi var dømt fuldstændig ude med 0,0 i meningsmålingerne - jeg tror, vi skyldte mandater i en overgang, hvis man kan det.

- Men det var en fantastisk oplevelse, da vi første gang kom over spærregrænsen på to procent lige op til et landsmøde. Det var ren eufori og en genrejsning af partiet, siger Leif Mikkelsen.

Leif Mikkelsen, der er tidligere Venstre-mand, har været en del af Liberal Alliance siden dets spæde begyndelse i 2007 under navnet Ny Alliance.

Det bliver af den grund et vemodigt farvel til en dygtig politiker, lyder det fra LA's politiske ordfører, Christina Egelund.

- Leifs betydning for LA kan ikke overvurderes. Han har et politisk hjerte, der i den grad banker for kerneliberale sager.

- Leif har altid været og vil være uundværlig. Jeg vil forsætte med at trække på hans gode råd, så helt får han ikke lov til at slippe, siger hun.

Det bliver 26-årige Alexander Vanopslagh, der overtager posten som Liberal Alliances spidskandidat i Vestjylland.

At en yngre model trækker i arbejdstøjet giver Liberal Alliance en lovende fremtid, lyder det fra Leif Mikkelsen.

- Jeg har luret på det i et stykke tid for at få den rigtige konstruktion, og det har jeg fået.

- Det er et godt træk efter min mening. Det er godt for mig, og jeg tror, at det er godt for Liberal Alliance, siger han.

/ritzau/