De Radikales landsformand, Svend Thorhauge, afviser, at Ida Auken i 2017 har orienteret ham om en krænkelse begået af Morten Østergaard.

»Jeg kender ikke til det møde i 2017, Ida Auken omtaler,« skriver Thorhauge på Twitter.

Han mener, at Ida Auken skulle have sagt noget ved partiets møde i hovedbestyrelsen tirsdag aften:

»Vi havde HB-møde i går med fuldt fremmøde, men uden hendes deltagelse. Det ville have klædt hende, at hun havde fremført sit ærinde der.«

»Jeg kender ikke til det møde i 2017,« siger Svend Thorhauge. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen Vis mere »Jeg kender ikke til det møde i 2017,« siger Svend Thorhauge. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

Ida Auken er i øjeblikket sygemeldt med stress.

Men onsdag formiddag skrev hun et Facebook-opslag, hvor hun anklagede partileder Sofie Carsten Nielsen for at dække over Morten Østergaards krænkende adfærd og for at tale usandt.

Ida Auken forklarede, at hun også informerede Sven Thorhauge om en hændelse ved Folkemødet på Bornholm i 2017.

I en mail til folketingsgruppen, som B.T. tidligere har omtalt, skrev hun, at i alt tre personer blev orienteret om, at Morten Østergaard krænkede en ung kvinde:

»I mailen fortalte jeg, hvordan jeg i juni 2017 fortalte både den nuværende politiske leder, landsformanden og partisekretæren, hvordan Morten Østergaard på Folkemødet 2017 havde stået og befamlet en ung kvinde mod hendes vilje og med stærkt grænseoverskridende adfærd havde forsøgt at få hende til at gå i seng med sig,« skrev Ida Auken på Facebook.

Der gik ikke lang tid, før Sofie Carsten Nielsen afviste hendes påstande:

»Jeg er rasende over de påstande, Ida Auken i dag har rejst på sin Facebook. Jeg afviste det pure i lørdags, da Ida sendte beskyldningerne mod mig og vores landsformand i en mail til folketingsgruppen,« lød modsvaret fra den nye partileder.

Sofie Carsten Nielsen dækkede over Morten Østergaard, mener Ida Auken. Foto: Philip Davali Vis mere Sofie Carsten Nielsen dækkede over Morten Østergaard, mener Ida Auken. Foto: Philip Davali

Og nu afviser Svend Thorhauge altså også at have kendt noget til det.

Opdateres...