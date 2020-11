»Det stinker så voldsomt, at man slet ikke kan trække vejret.«

Minkavler Jan Poulsen fik søndag formiddag aflivet sin mink af Fødevarestyrelsen, fordi flere nærliggende minkfarme har fået konstateret coronasmitte.

Men over to døgn efter er de døde mink stadig ikke fjernet fra den nordjyske minkfarm, som ligger lige uden for landsbyen Brovst. Det stinker nu så meget, at de ca. 2.700 beboere i Brovst er stærkt plaget af lugten.

»De begynder jo lynhurtigt at stinke og gå i forrådnelse, efter de er slået ihjel. Det er tosset, at Fødevarestyrelsen bare lader dem ligge i flere dage. Det stinker jo i hele området,« siger Jan Poulsen.

Jan Poulsen og to andre minkavlere fik søndag aflivet alle deres mink, fordi der var udbrudt coronasmitte blandt minkfarmene i området. Foto: privatfoto. Vis mere Jan Poulsen og to andre minkavlere fik søndag aflivet alle deres mink, fordi der var udbrudt coronasmitte blandt minkfarmene i området. Foto: privatfoto.

B.T. har modtaget flere henvendelser fra borgere i den nordjyske by, som beretter om en slem stank i hele området.

Mandag skrev B.T., hvordan Fødevarestyrelsen ikke havde ikke containere med, da de aflivede de godt 10.000 mink på farmen ved Brovst.

De døde dyr blev i stedet lagt på jorden uden for minkfarmen, hvor vilde dyr kunne få adgang til minkene, som potentielt er smittet med coronavirus.

Det fik både Venstre og De Konservative til at hidse sig op.

Da Fødevarestyrelsen søndag aflivede mink i Brovst, havde de ingen containere til de døde mink. Derfor blev de bare smidt på jorden. Foto: privatfoto. Vis mere Da Fødevarestyrelsen søndag aflivede mink i Brovst, havde de ingen containere til de døde mink. Derfor blev de bare smidt på jorden. Foto: privatfoto.

»Det er fuldstændig vanvittigt, at Fødevarestyrelsen smider coronasmittede mink på jorden – under åben himmel – hvor andre dyr kan rode rundt i minkene. Når regeringen absolut vil slagte mink på stribe, må det ske forsvarligt,« sagde Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, til B.T.

Hos Jan Poulsen i Nordjylland lå minkene på jorden uden for minkfarmen i mindst seks timer, før Fødevarestyrelsen fik containere til området.

Siden viste containerne sig at være utætte, så blod og væske fra minkene sev ud på jorden.

»Nu er det fjerde gang, at Fødevarestyrelsen er ved at flytte minkene. Først lå de på jorden, så kom de i utætte containere, og så var de næste containere ikke godkendte. Det er totalt til grin,« siger Jan Poulsen tirsdag eftermiddag.

Fødevarestyrelsens containere er utætte og derfor siver der blod og væske fra de døde mink ud på jorden. Foto: privatcykel Vis mere Fødevarestyrelsens containere er utætte og derfor siver der blod og væske fra de døde mink ud på jorden. Foto: privatcykel

Episoden i Brovst er langtfra enestående, og derfor har en samlet blå blok kaldt fødevareminister Mogens Jensen i hastesamråd.

Coronavirussen har spredt sig voldsomt på de danske minkfarme siden sommer. I skrivende stund skal mere end 400 minkavlere have aflivet deres dyr.

Det svarer til godt hver tredje minkfarm i Danmark.