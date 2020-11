Landbrug & Fødevarer vil ikke acceptere mishandling, når mink skal aflives og retter kritik af myndighederne.

Brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer mener ikke, at myndighederne har været klar til opgaven med at håndtere, at alle mink i Danmark skal aflives.

Det siger Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug & Fødevarer.

Han kritiserer måden, som minkene er ved at blive aflivet på og forlanger, at det fremover kommer til at foregå dyrevelfærdsmæssigt korrekt.

- Det her vanvid må stoppe. Uanset hvor højt folkesundheden vægter, så skal vi ikke acceptere dyremishandling på denne måde.

- Det er tydeligt, at myndighederne slet ikke har været klar til opgaven, og det ser vi så med de meget ubehagelige billeder af deres måde at aflive mink på, siger Søren Søndergaard.

Kritikken kommer efter, at der har floreret videoer på sociale medier heriblandt af en minkaflivning i Nordjylland.

Her bliver levende mink klemt og kvast under en mislykket aflivning af minkarbejdere ansat af Fødevarestyrelsen.

- Vi er født og opvokset med, hvordan man behandler dyr. Det er naturligt for os at aflive dyret, når det er nødvendigt, og det skal man gøre på en ordentlig og skånsom måde, siger Søren Søndergaard.

- Det synes jeg ikke, vi ser lige nu, og det er ikke i orden, at Fødevarestyrelsen ikke har styr på sådanne processer.

Søren Søndergaard kritiserer også den politiske proces, hvor det er kommet frem, at regeringen mangler lovhjemmel til at aflive alle mink.

- Der kommer nye oplysninger på bordet hver eneste dag. Vi skal huske på, at i den anden ende er der nogle landmænd og deres familier, der midt i de pelser og afliver deres dyr, hver eneste dag skal vågne op til endnu en nyhed.

- Det er ikke ordentligt længere. Vi bliver nødt til at kræve, at i stedet for at vi hver dag får nye oplysninger, så skal det hele frem nu, siger han.

/ritzau/