Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug er blandt dem, som kritiserer Venstre for svigt af landbruget.

København. Venstre får nu kritik fra flere landbrugsorganisationer, der mener, at det gamle bondeparti ikke har ydet tilstrækkelig hjælp i en presset tid for landbruget.

Det skriver Jyllands-Posten.

Mens regeringen med Venstre i spidsen har lagt sig ind på en mere grøn og hovedstadsvenlig kurs, er landbruget blevet svigtet, lyder det.

- Der er flere stemmer inde i byen end ude på landet, og så bliver der sagt det, som man gerne vil høre inde i byen, siger Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug til Jyllands-Posten.

I Landbrug & Fødevarer, der historisk set har haft tætte bånd til Venstre, advarer formand Martin Merrild mod, at miljøindsatsen bliver "et populistisk projekt".

Han kritiserer samtidig regeringen for at sidde på hænderne i forhold til de omdiskuterede vandplaner, for overimplementering af EU-direktiver og for manglende hjælp efter tørken denne sommer.

- Man stod efter tørken i en situation, hvor der var politiske muligheder og en stor tilslutning i befolkningen til at gøre noget. At modet så svigtede i sidste øjeblik, er jeg dybt skuffet over, siger Martin Merrild til Jyllands-Posten.

Formanden for Danske Svineproducenter Torben Hauskov retter også kritik. Han mener, at "Venstre har i den grad svigtet landbruget, og nu skal alt handle om vælgerne i byerne".

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har gjort det klart, at han vil være mere grøn end sine forgængere, og at det - blandt andet efter vedtagelsen af landbrugspakken - er på tide at sætte miljø før fødevarer.

For at sikre et konkurrencedygtigt dansk landbrug er der dog brug for flere markante politiske tiltag, lyder det fra tidligere miljøminister og fødevareminister Hans Christian Schmidt (V), der opfordrer sit parti til at "få landbruget med".

- Ministeren siger, at man har gjort en masse med landbrugspakken, men man skal bare huske, at man har været hård ved landbruget igennem mange, mange år, siger Hans Christian Schmidt, der mener, at det vil tage lang tid at rette op igen.

Konkret foreslår han en afskaffelse af landbrugets jordskatter og pesticidafgifter.

Tiden og den politiske sammensætning på Christiansborg er dog ikke til at lette jordskatter, og landbrugets afgifter afspejler en miljøbelastning, lyder det fra Jakob Ellemann-Jensen.

Han fastholder, at det er nødvendigt at have "større fokus på miljøsiden".

"Men det betyder ikke, at vi glemmer landbruget," lyder det fra ministeren ifølge Jyllands-Posten.

/ritzau/