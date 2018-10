Aftale skal forhindre ureguleret fiskeri i det centrale arktiske ocean, der er på størrelse med Middelhavet.

Ilulisat. En række lande har onsdag skrevet under på en historisk aftale om fiskeri i den centrale del af Det Arktiske Ocean.

Det oplyser det grønlandske landsstyre, Naalakkersuisut, i en meddelelse på sin hjemmeside.

Med aftalen, der er indgået mellem de arktiske kyststater, heriblandt Danmark, forpligter landene sig til ikke at fiske i det kæmpe ocean, før der er bedre viden om fiskebestanden.

Aftalen omfatter det centrale arktiske ocean, som er et område på 2,8 millioner kvadratkilometer - hvilket omtrent svarer til størrelsen på Middelhavet.

Foruden delen om ingen fiskeri har landene blandt andet skrevet under på, at de vil styrke forskningssamarbejdet i en langsigtet indsats.

Erik Jensen, der er naalakkersuisoq (landsstyremedlem. red.) for fiskeri, fangst og landbrug, kalder aftalen for historisk.

- Med underskrivelsen har alle parter taget ansvar for at implementere aftalen, involvere os i det fremtidige videnskabelige samarbejde og arbejde for en fremtidig bæredygtig fiskeriforvaltning i det centrale arktiske ocean, siger han i en nyhed på landsstyrets hjemmeside.

Foruden Danmark, for så vidt angår Grønland og Færøerne, er Canada, Norge, Rusland og USA med i aftalen. Desuden har fem større fiskeriparter skrevet under - EU, Island, Japan, Kina og Sydkorea.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) lagde i en pressemeddelelse udsendt af Udenrigsministeriet mandag vægt på, at aftalen er den første, der dækker et så stort område, inden fiskeriet er begyndt.

- Temperaturerne i Arktis fortsætter med at stige. På sigt kan det betyde, at kommercielt fiskeri i den arktiske højsø kan blive muligt, sagde hun i meddelelsen.

Sune Scheller, der er projektleder i Greenpeace, roser landene for at indgå aftalen. Dog kan aftalen ikke stå alene, mener han.

- Det er vigtigt at få lavet sådan en aftale, inden fiskeindustrien rykker ind. Men der er også andre dyr i området, som er afhængige af havisen - havpattedyr, hvaler og isbjørne. De bliver også presset af isens tilbagetog. Så de skal også beskyttes på et lidt bredere plan, siger han.

Også hos WWF Verdensnaturfonden er der glæde over, at aftalen er indgået, før der fiskes i området, fortæller projektkoordinator Kaare Winther Hansen, der arbejder for fonden i Grønland.

- Klimaforandringerne er virkelig noget, som vi mærker i Grønland. Isforholdene ændrer sig hele tiden. Nu er det praktisk muligt at fiske længere og længere nordpå, siger han.

- Så det varer ikke mange år, før man sandsynligvis har nogle interessenter, som godt kunne tænke sig at fiske i det her arktiske ocean.

/ritzau/