Regeringen vil have staten til at garantere en fjerdedel af realkreditlånet i yderområder.

Mandag har regeringen lanceret en model, der skal gøre det nemmere for borgere i yderområder at få et realkreditlån.

Det udspil er interesseorganisationen Landdistrikternes Fællesråd tilfreds med, siger formand Steffen Damsgaard.

- Vi har oplevet en lang række eksempler på, at folk i yderområderne får afslag på at låne penge til en bolig i de mindre landsbyer, men at de efterfølgende kan låne det dobbelte til en bolig i en nærliggende større by, siger han.

- Og den problemstilling er især et resultat af realkreditinstitutternes udlånsmønstre, lyder det.

I udspillet vil staten garantere en fjerdedel af realkreditlånet, svarende til 20 procent af boligens værdi. Det tror Steffen Damsgaard, kan være med til at ændre institutternes udlånsmønstre.

- Det kommer jo til at sikre realkreditinstitutterne fra økonomiske tab, så derfor håber jeg og tror på, at folk i yderområder bliver hjulpet af den her model, lyder det.

Landdistrikternes Fællesråd har siden 2008 oplevet, at borgerne, der netop søger bolig i yderområderne, bliver opfordret af realkreditinstitutterne til at søge bolig i de større byer i stedet for.

- Vi er jo i dialog med borgere og ejendomsmæglere om det her problem, og derfor ved vi, at det sker. Men vi har ingen konkrete tal på omfanget, oplyser han.

Han anerkender, at det kan være svært at sælge en bolig i landområderne, og at realkreditinstitutternes ageren derfor sikkert i deres eget perspektiv giver god mening.

- Men hvis den samme borger oplever at få afslag på et lån til en bolig til 500.000 kroner i et yderområde og efterfølgende får bevilget et dobbelt så stort lån i en større by, så mener jeg, der er tale om skævvridning.

Hos Finans Danmark, der repræsenterer realkreditinstitutterne, afviser viceadministrerende direktør Ane Arnth Jensen, at der bliver gjort forskel på land og by, når der skal gives lån.

- Vi låner ud i hele landet, og der er ikke nogen steder i landet, som på forhånd er udelukket fra at få realkreditlån. Dansk realkredit er med til at sikre et solidt udlån til boliger i landdistrikterne, siger hun i en pressemeddelelse.

/ritzau/