En høj, ensartet afgift er ikke vejen frem, men vi er klar til at finde løsninger, siger landbrugsformand.

Der venter et stort politisk arbejde forude i forhold til at lande en aftale om en CO2-afgift for landbruget.

Men Landbrug & Fødevarer går konstruktivt ind i de videre forhandlinger, lyder det onsdag fra erhvervsorganisationen.

- Der må ikke herske nogen tvivl om, at landbruget sidder med ved bordet for at finde løsninger, siger formand for Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer, efter at en ekspertgruppe med økonomiprofessor Michael Svarer i spidsen har foreslået, at landbruget pålægges en afgift på mellem 125 og 750 kroner per udledt ton.

Det skal være med til at få drivhusgasudledningen i Danmark banket ned.

Landbruget tegner sig for godt 20 procent af den danske udledning af CO2 og anses for at være en væsentlig spiller i forhold til at nå målsætningen.

Men mange landmænd er bekymret for, om en CO2-afgift kommer til at trække tæppet væk under erhvervet.

- Jeg forstår udmærket, at mine landsmandskolleger bliver ganske nervøse, når de læser rapporten. Det samme gælder vores virksomheder. Det handler om vores indtægts- og investeringsmuligheder. Hele vores fremtid, siger Søren Søndergaard.

Landbrug & Fødevarer indgår i regeringens grønne trepart, hvor landmændene sammen med blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF og Dansk Industri skal behandle ekspertudspillet.

Søren Søndergaard lægger ikke skjul på, at en "høj, ensartet afgift" ifølge landbrugsformanden ikke er vejen frem.

- En sådan afgift, som pålægges selv de mest klimaeffektive landmænd, vil være i modstrid med ambitionen om at sikre arbejdspladser, konkurrenceevne og grøn omstilling af vores stærke danske fødevareproduktion, siger Søren Søndergaard.

I organisationen Bæredygtigt Landbrug mener man slet ikke, at der er brug for en CO2-afgift for at nå klimamålet.

- Vi vil kæmpe imod, at biologiske processer som prutter, bøvser og fluktuerende klimagasser skal danne grundlag for en afgift. Det er useriøst, når man ikke kan måle på processerne, siger formanden, Peter Kiær, i en pressemeddelelse.

Han mener, at man helt kan undvære en CO2-afgift ved i stedet at fokusere på "intelligente løsninger". Det fremgår dog ikke af pressemeddelelsen, hvilke løsninger han peger på.

/ritzau/