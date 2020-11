»Nu har vi simpelthen fået nok. Alt samarbejde stopper her.«

Den magtfulde organisation Landbrug & Fødevarer er nu så oprørte over Mette Frederiksens og fødevareminister Mogens Jensens masseaflivning af raske mink, at branchen vil stoppe med at samarbejde med myndighederne.

»Vi har bedt og tigget regeringen om en løsning, så minkbranchen ikke dør. Men fødevareministeren er ikke lydhør over for fornuft. Så nu siger vi stop og vil ikke længere samarbejde om nedslagtningen af mink,« siger Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

På et delegentmøde onsdag formiddag opfordrede han alle minkavlere til omgående at stoppe samarbejdet med Fødevarestyrelsen, som står for aflivning af millioner af mink på grund af smittefare.

Da Fødevarestyrelsen søndag aflivede mink i Brovst, havde de ingen containere til de døde mink. Derfor blev de bare smidt på jorden. Foto: privatfoto. Vis mere Da Fødevarestyrelsen søndag aflivede mink i Brovst, havde de ingen containere til de døde mink. Derfor blev de bare smidt på jorden. Foto: privatfoto.

Landbrug & Fødevarers viceformand kræver samtidig, at alle Fødevarestyrelsens medarbejdere skal vise en spritny, negativ coronatest for at få adgang til minkfarmene.

»Vi ved ikke, hvordan smitten har spredt sig så voldsomt blandt minkfarmene. Men vi kan på ingen måde afvise, at det er Fødevarestyrelsens egne medarbejdere, som bærer smitten med rundt. Derfor skal de ikke have adgang til farmene uden en helt ny coronatest,« siger Thor Gunnar Kofoed.

B.T. har gennem flere dage beskrevet, hvordan Fødevarestyrelsen smider coronasmittede mink på jorden uden for minkfarmene eller lader dem ligger flere dage i containere, så der stinker af råddenskab på flere kilometers afstand.

Coronavirussen har spredt sig voldsomt på de danske minkfarme siden sommer. I skrivende stund har mere end 170 minkbesætninger fået konstateret corona, og derfor skal alle disse mink aflives.

Den nyvalgte viceformand for Landbrug & Fødevarer Thor Gunnar Kofoed fra Nexø på Bornholm, fotograferet onsdag den 8. november i Herning.. Ministrene flokkes om landmændene, når Landbrug & Fødevarer den 7.-8. november holder delegeretmøde i Herning. Det sker efter et selv for landbruget usædvanligt skidt år rent økonomisk.. (Foto: Landbrug & Fødevarer/handout/Ritzau Scanpix) Foto: Landbrug & Fødevarer/handout Vis mere Den nyvalgte viceformand for Landbrug & Fødevarer Thor Gunnar Kofoed fra Nexø på Bornholm, fotograferet onsdag den 8. november i Herning.. Ministrene flokkes om landmændene, når Landbrug & Fødevarer den 7.-8. november holder delegeretmøde i Herning. Det sker efter et selv for landbruget usædvanligt skidt år rent økonomisk.. (Foto: Landbrug & Fødevarer/handout/Ritzau Scanpix) Foto: Landbrug & Fødevarer/handout

Men regeringen har besluttet, at alle mink, som befinder sig inden for 7,8 kilometer af en smittet minkfarm, også skal slås ihjel. Derfor er det foreløbig omkring 400 avlere, som må vinke farvel til deres dyr.

Hos den borgerlige partier har man fået nok at regeringens masseaflivning af mink. Derfor bakker blandt andre Dansk Folkeparti også op om, at landbruget nu lægger myndighederne på is.

»Det er i orden, at branchen siger stop. Regeringens strategi er en politisk beslutning, for det sundhedsfaglige belæg bag en masseaflivning har regeringen ikke kunnet fremvise,« siger Lise Bech (DF), landbrugs- og fødevarerordfører.

Samtlige blå partier har kaldt fødevareminister Mogens Jensen i hastesamråd efter stor utilfredshed med regeringens masseaflivning af mink.

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) i samråd om coronasmitte blandt mink. Samrådet afholdes på Christiansborg, onsdag den 28. oktober 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) i samråd om coronasmitte blandt mink. Samrådet afholdes på Christiansborg, onsdag den 28. oktober 2020.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Men Mogens Jensen gik tirsdag i selvisolation sammen med 12 øvrige ministre, efter der er udbrudt coronasmitte på Christiansborg. Blandt andre er justitsminister Nick Hækkerup smittet.

Hastesamrådet er dog – foreløbigt – planlagt til 11. november.

»Der skal ske noget nu. Om en uge kan det være for sent, fordi regeringen når at slå alle avlsdyr ihjel. Det vil være en dødsdom over hele minkbranchen,« siger Thor Gunnar Kofoed.

På trods af lave priserne på minkskind biddrag branchen sidste år med over fire milliarder kroner i eksportindtægter til Danmark.