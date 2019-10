Hvis pengene kommer på bordet, kan landbruget hurtigt begynde på at udtage jord, mener Landbrug & Fødevarer.

Det er særdeles positivt, at De Radikale vil have afsat en milliard kroner til udtagning af landbrugsjord på finansloven for 2020.

Sådan lyder det fra organisationerne Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, som i fællesskab fremlagde et lignende forslag i foråret.

- Udtagning af jorde vil være rigtig godt for både klima, miljø, natur og biodiversitet, så vi ser det som en klar fordel, siger Anne Arhnung, administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer.

Hun ser det som en "win-win-situation", fordi landmændene reelt gerne vil bidrage til klimaindsatsen.

- Landmændene er faktisk rigtig interesserede i at udtage jorde. Så vi har en forventning om, at vi hurtigt kan komme i gang, hvis der kommer penge på bordet, siger Anne Arhnung.

Inden 2050 vil De Radikale udtage en tredjedel af det nuværende landbrugsareal i Danmark.

Landbrugsjorden skal omdannes til skov, natur og græsenge, hvis det står til partiet. Og udtagningen af jord skal ske via frivillighedens vej, hvilket ifølge Landbrug & Fødevarer sagtens kan lade sig gøre.

Hos Danmarks Naturfredningsforening betegner man udspillet som "fuldstændig fantastisk".

- Vi ved, at det her vil have en stor klimaeffekt. Det vil også have en meget positiv indvirkning på natur og biodiversitet, fordi vi ved, at biodiversiteten har brug for mere plads til de arter, der er truet af udryddelse.

- En milliard er nok til, at vi kommer i gang. Vi ved, at landmændene står derude og er klar. De har jorde, de gerne vil give tilbage til naturen. Nu skal vi sætte det her i gang, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

De Radikale lægger op til, at udtagningen af jord i 2020 skal finansieres via en selskabsskat, mens det fra 2021 skal betales af midler fra EU's landbrugsstøtte.

Landbrug & Fødevarer ønsker ikke at forholde sig konkret til finansieringen.

- Men det er klart, at hvis det kommer til at gå ud over nogle af de betalinger, landbruget i øvrigt får til at drive landbrug, vil det være en dårlig ting, fordi det vil mindske den enkelte landmands mulighed for at investere i andre klimatiltag, siger Anne Arhnung.

De Radikale fremlægger mandag sit forslag til en finanslov for 2020.

/ritzau/