Landbrug & Fødevarer hilser en politisk aftale om midlertidige tørkelempelser for landbruget velkommen.

København. Det bedste ville være, hvis politikerne kunne få det til at fosse ned med vand. Men når det ikke kan lade sig gøre, hilser Landbrug & Fødevarer nye politiske initiativer til de tørkeramte landmænd meget velkommen.

Tirsdag er et politisk flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blevet enige om at hjælpe landbruget med en række lempelser.

Det betyder blandt andet, at landmændene midlertidigt kan sænke grovfoderandelen uden at miste deres økologiske status. På den måde kan landmændene lettere sørge for foder til dyrene i en tid med svedne marker.

Initiativet er godt, lyder det fra formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, der dog også advarer om, at der kan blive brug for endnu flere lempelser, hvis tørken varer ved i de kommende uger.

-Det er godt at se, at vi bliver taget alvorligt over en bred kam i det politiske landskab, når det brænder på.

- Det er bare vigtigt, at alle forstår, at hvis det varme og tørre vejr fortsætter i yderligere nogle uger, så kan vi stå i en helt anden situation, der gør, at vi bliver nødt til at kigge på yderligere politiske tiltag, siger han i pressemeddelelsen.

Landbrug & Fødevarer foreslår blandt andet, at man som en ekstra hjælp til landmændene kunne udskyde betaling af grundskyld på produktionsjord, og midlertidigt forlænge landbrugets betalingsfrist for moms med et år.

- En anden ting, der ville gøre livet markant lettere for os, er, hvis man allerede nu ser på en dispensation for at etablere efterafgrøder, siger Martin Merrild.

Miljø- og Fødevareministeriet skriver, at man undersøger muligheden for efterafgrøder.

Landbrug & Fødevarers formand har tidligere vurderet, at der kan blive tale om et samlet tab på 4,5 milliarder kroner for landmændene som følge af den beskedne høst.

