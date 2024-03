Viceformands kritik af eksperters beregninger om CO2-afgift repræsenterer ikke organisationen, siger formand.

Da viceformanden i Landbrug & Fødevarer tidligere onsdag sagde til DR, at organisationen ikke tror på beregninger, som ekspertgruppen bag ny CO2-afgift på landbruget har lagt frem, var det for egen regning.

Det understreger formand Søren Søndergaard i en skriftlig kommentar til Ritzau sent onsdag aften.

- De citater, Thor Gunnar Kofoed har givet til DR, står for egen regning, er ikke Landbrug & Fødevarers linje og er i modstrid med det, jeg har sagt den seneste uge, lyder det fra formanden.

Der er tale om en ekspertgruppe med økonomiprofessor og tidligere overvismand Michael Svarer i spidsen, som sidste uge kunne præsentere tre modeller for, hvordan landbrugets udledninger af drivhusgasser kan nedbringes med en afgift.

De præsenterede tre modeller med et niveau på henholdsvis 750 kroner per ton CO2, 375 kroner per ton CO2 og 125 kroner per ton CO2.

Men ifølge viceformand Thor Gunnar Kofoed kan man altså ikke stole på disse beregninger, hvilket han tidligere onsdag gjorde klart over for DR.

- Der mener vi simpelthen ikke, at de beregninger, at de er rigtige, lød det til mediet.

Han udtalte også, at ekspertgruppens rapport i hans øjne bør ses som et partsindlæg.

Det er dog en holdning, der langt fra repræsenterer Landbrug & Fødevarers samlede ståsted, understreger formand Søren Søndergaard efterfølgende.

- Vi anerkender Svarers arbejde som et vigtigt input og vi har en klar intention om at finde løsninger, der udvikler vores erhverv og gør en reel forskel for den grønne omstilling. Det er også det, der står i regeringsgrundlaget, siger han i sin kommentar.

Formanden fremhæver desuden at organisationen vil gå konstruktivt ind i trepartsforhandlingerne.

- Svarer har løst sin opgave. Sagligt og grundigt. Nu er det op til treparten at løse sin.

