Vanvittigt, bekymrende, ubegribeligt.

Det er bare nogle af de ord, som tidligere skatteminister Benny Engelbrecht sætter på Skats øverste ledelses beslutning om, at Skats nyansatte direktør for hele selskabsskatteområdet, Kenneth Joensen, får lov til at blive i København, mens hans 725-775 medarbejdere tvangsflyttes til Aarhus.

»Hvis der er noget, der er brug for i alle dele af Skat, er det, at der en synlig, tilgængelig og kompetent ledelse. Så det er en ommer,« siger Benny Engelbrecht.

Hans opfordring til Skat om at omgøre beslutningen kommer, efter BT har kunnet fortælle, at Skat har valgt at ansætte Kenneth Joensen som ny direktør for selskabsskatteområdet, selv om han ikke vil flytte til Aarhus sammen med sine medarbejdere.

Flytningen sker som led i regeringens storstilede plan om udflytning af arbejdspladser, men det lykkedes ikke Skat at finde en direktør for selskabsskatteområdet, der både ville arbejde i Aarhus, og som havde de rette kvalifikationer til jobbet. Det afslører en intern mail fra Skat, som BT er kommet i besiddelse af:

'Vi er nu endt med at ansætte en jyde, men han er og forbliver bosat i København. Kenneth Joensen er ganske enkelt den bedst kvalificerede til jobbet, og det har været udslagsgivende for den endelige beslutning. Det ændrer ikke ved, at hovedkvarteret etableres i Århus', skrev administrerende direktør i Skat Merete Agergaard 4. april til medarbejderne.

Beslutningen har skabt vrede blandt medarbejdere i Skat, fortæller Johanne Legarth. Benny Engelbrecht melder sig gerne i koret.

»Jeg forstå til fulde den bekymring, at der kan sidde medarbejdere og tænke: ‘Hvis chefen kan, hvorfor kan vi så ikke'?« siger han og tilføjer:

»Det sender et utrolig dårligt signal. Det må man forsøge at gøre om. Det virker helt vanvittigt, hvis det her bliver tilfældet. Det må jeg sige, at jeg er meget, meget bekymret over.«

Benny Engelbrecht opfordrer skatteminister Karsten Lauritzen (V) til at tage ‘en meget alvorlig samtale’ med Skats øverste ledelse om sagen.

»Det må være det mindste, vi kan forvente af den nuværende skatteminister, at han sender det klare, tydelige og entydige signal til sine ledere, at hvis de skal have det her vigtige ansvar, så må de også være der, hvor ansvaret befinder sig,« siger han og tilføjer:

»Vi taler jo ikke om, at der er folk, der skal sendes til Sibirien eller sådan noget, men om en leder, der skal rekrutteres til en stilling i landets næststørste by. Det virker mig helt ubegribeligt, hvis det ikke skulle være muligt.«

Kenneth Joensen har ikke ønsket at svare på BTs spørgsmål, men henviser til Skats presseafdeling. BT ville gerne have haft svar på disse tre centrale spørgsmål: