»Jeg har været udsendt tre gange med forsvaret til Irak, Bosnien og Kosovo, men det her var mentalt værre,« siger den tidligere Bios-ambulanceredder Morten Kirk Binns om den hetz, han blev udsat for i en lukket Facebook-gruppe orkestreret af Falck.

Umiddelbart hed bestyreren af Facebook-gruppen 'Nej til ambulancekaos' Finn Andersen og var en redder fra det sydfynske. Men virkeligheden var en helt anden.

Bag Finn Andersen, som er en virkelig person, stod milliardkoncernen Falck og kommunikationsbureauet Advice, som var hyret til at forhindre det hollandske ambulanceselskab Bios' indtog i Danmark.

På sit højdepunkt var hundredvis af reddere fra hele landet medlem af Facebook-gruppen, hvis hovedformål var en smædekampagne mod Bios.

Det fremgår af en kritisk rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Navnet på gruppen er siden kommet frem via stribevis af artikler i forskellige medier.

Efter rapporten udkom, har Falck lagt sig fladt ned og undskyldt forløbet, mens den daværende direktør i Falck, Allan Søgaard Larsen, har modtaget hård kritik.

Han har efterfølgende trukket sig fra en bestyrelsespost i medicoselskabet Ambu.

I 'Nej til ambulancekaos' var angreb på Bios' indtog i Region Syddanmark, hvor selskabet havde vundet et udbud om ambulancekørsel, hverdag.

Dagligt blev der delt artikler, der var kritiske over for Bios - ofte af administrator Finn Andersen.

Hvis personer valgte at forsvare Bios på sociale medier eller i lokalavisernes spalter, blev angreb sat ind af den stigende og til tider aggressive mængde Falck-tilhængere.

En af de personer, som har oplevet angreb på foranledning af folkene bag 'Nej til ambulancekaos', er den daværende Bios-redder Morten Kirk Binns. Han blev ansat af Bios til at køre ambulance fra Svendborg.

Morten Kirk Binns. Foto: Privatfoto Vis mere Morten Kirk Binns. Foto: Privatfoto

»Fra det øjeblik, vi trådte ind på stationen i Svendborg, blev vi svinet til på sociale medier og i lokalmedierne. 'Nej til ambulancekaos' var en ekstrem hadefuld side.«

»Det var vores tidligere kollegaer, som blev manipuleret ovenfra til at være nogle rigtige sataner,« siger Morten Kirk Binns.

Scrrendump fra 'Nej til ambulancekaos'. Foto: Facebook Vis mere Scrrendump fra 'Nej til ambulancekaos'. Foto: Facebook

En anden tidligere Bios-ansat, Christel Black, bed også mærke i den hårde tone i gruppen, hvor vreden også blev rettet mod folk, som offentligt forsvarede Bios, som hun selv gjorde:

»Jeg tror, jeg var en af de få, som ikke følte presset fra kollegaerne. Men det, der foregik på sociale medier og i 'Nej til ambulancekaos', var ganske forfærdeligt. Jeg er også blevet svinet til derinde af Finn Andersen. Han er ganske forfærdelig,« siger Christel Black.

Christel Black. Foto: Privatfoto Vis mere Christel Black. Foto: Privatfoto

Skriverierne i den lukkede Facebook-gruppe, som siden har gennemgået en større oprydning og i dag hedder 'Abc', ramte ofte regionspolitikeren Thyge Nielsen (V).

Han var en af en lang række politikere, som stemte for udbud på ambulanceområdet. Siden blev han formand for Region Syddanmarks Præhospitalsudvalg.

Når han gik ud og forsvarede valget af Bios som ambulanceoperatør, fik han kærligheden at føle. Og det har ramt ham hårdt:

»Den fede svineavler, det kaldte de mig. De skal selvfølgelig have lov til at have deres side, men det er dybt beskæmmende, at Falck har styret siden. De har taget landets reddere og befolkningen som gidsler.«

Scrrendump fra 'Nej til ambulancekaos'. Foto: Facebook Vis mere Scrrendump fra 'Nej til ambulancekaos'. Foto: Facebook

»Finn Andersen har været deres Pinocchio i den her sag. Det tillidsbrud her er det værste, jeg har oplevet. Ledelsen i Falck sagde, at de ville arbejde for en blød overgang, og så gjorde de det her med den anden hånd. Det er svineri,« siger Thyge Nielsen, som ikke blev genvalgt ved det efterfølgende valg til regionerne.

Det tilskriver han i det store hele den smædekampagne, som Falck blandt andet igangsatte via 'Nej til ambulancekaos'.

»Mit stemmetal blev halveret på grund af det her. Jeg blev slidt op af det politisk, hver gang skulle jeg svare på kritiske spørgsmål om Bios.«

Ingen af de tre var klar over, hvad der foregik i kulisserne i Facebook-gruppen, men alle havde på fornemmelsen, at nogle ting ikke gav mening:

»På et tidspunkt blev jeg indkaldt til et møde med HR-direktøren i Falck og fik en reprimande over noget, jeg havde skrevet på sociale medier. Men det skete aldrig for Finn Andersen, og det undrede mig,« siger Morten Kirk Binns.

»Vi var klar over, at der var et eller andet galt, men vi havde ingen anelse om, at det stod så slemt til,« siger Thyge Nielsen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Finn Andersen, men fik fat i hans hustru.

Hverken hun eller manden havde en kommentar til forløbet.

B.T. blev bedt om at ringe igen i »næste uge«, hvorefter røret blev lagt på.