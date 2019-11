Færøsk regeringsleder understreger, at det ikke er den officielle linje at anerkende Jerusalem som hovedstad.

Færøerne har ikke tænkt sig at så splid i rigsfællesskabet og gå solo i Israel. Det slår den færøske lagmand, Bárður á Steig Nielsen, nu fast.

Fredag gjorde den færøske udenrigsminister, Jenis av Rana, det ellers klart, at Færøerne arbejder på højtryk på at placere en repræsentation i Israel og samtidig anerkende Jerusalem som israelsk hovedstad - stik imod rigsfællesskabet officielle udenrigspolitik.

Men blot et døgn senere bliver han sat i rette af den færøske regeringsleder.

- Den færøske regering ønsker at åbne en færøsk repræsentation i Israel. Det er ikke den færøske regerings officielle linje, at repræsentationen skal ligge i Jerusalem, udtaler Bárður á Steig Nielsen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Dermed står Jenis av Rana udmelding tilsyneladende for egen regning.

Bárður á Steig Nielsen understreger, at planerne om at åbne en repræsentation i Israel er på et tidligt stadie.

Samtidig gør han det klart, at Færøerne ikke har tænkt sig at udfordre sammenholdet i rigsfællesskabet.

- Når vi opretter vores repræsentationer, sker et med den danske regering, og vi er endnu ikke kommet så langt som til at drøfte dette formelt med Danmark, siger lagmanden.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), sagde for nylig på et besøg i Færøerne, at i spørgsmålet om Israel "følger vi i rigsfællesskabet den europæiske linje".

Dermed skal repræsentationer ligge i Tel Aviv.

Jenis av Rana hævdede dog ifølge Politiken, at Færøerne har anmodet om penge til at åbne en repræsentation i Jerusalem på den kommende finanslov, så den kunne åbne i september eller oktober 2020.

- Det er de facto en anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad, sagde udenrigsministeren.

Bárður á Steig Nielsen afviser dog fredag aften, at Færøerne vil bryde med den officielle linje.

- Lad der ikke være nogen tvivl om, at jeg prioriterer rigsfællesskabet højt og værdsætter det tætte samarbejde med Danmark, siger han og tilføjer:

- Vores planer om at åbne en ny færøsk repræsentation kommer ikke til at sætte vores gode relationer over styr.

