Da Mette Frederiksen præsenterede sin historiske midterregering torsdag den 15. december 2022 var der én minister, som havde grund til at have et ekstra bredt smil på.

Han ligner nemlig en fremtidig formand for Socialdemokratiet.

»Den nye ministerpost var en klar forfremmelse, og der er ingen tvivl om, at han lige nu tegner til at blive kronprins i partiet,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Navnet er Peter Hummelgaard. Beskæftigelsesminister i den nu forhenværende etpartiregering og nu justitsminister i den nye SVM-regering.

Peter Hummelgaard på vej til Amalienborg, da den nye regering skulle præsenteres 15. december 2022.

Selvom Mette Frederiksen sandsynligvis sidder på magten mange år endnu, så er forfremmelsen bemærkelsesværdig. Ikke mindst, fordi det var hans nærmeste konkurrent, Mattias Tesfaye, der måtte afgive justitsministerposten for at blive børne- og undervisningsminister.

»Mens det er en forfremmelse af Hummelgaard, så ligner det en degradering af Mattias Tesfaye,« siger Joachim B. Olsen.

Justitsministeriet er et af de såkaldte tværgående ministerier, som al vigtig lovgivning går igennem. Dermed er det ligesom Finansministeriet et af de helt tunge ministerier og et godt sted at blive oplært til rollen som statsminister.

Skiftet fra beskæftigelsesminister til justitsminister er måske heller ikke helt tilfældigt. For det var samme karriereforløb, Mette Frederiksen selv havde under Helle Thorning-Schmidts regeringsperiode fra 2011 til 2015. Efter tre år som beskæftigelsesminister blev Mette Frederiksen i 2014 justitsminister.

Mette Frederiksen har efterfølgende ikke lagt skjul på, at det var hendes tid som justitsminister, der gjorde hende til udlændingepolitisk strammer:

»I Justitsministeriet ser man mange af skyggesiderne i samfundet. Man får indblik i fejlslagen social- og indvandringspolitik, og det er også her, man håndterer terrortruslen og den sikkerhedspolitik, der følger med,« siger Joachim B. Olsen.

Han fortæller, at Peter Hummelgaards styrke er, at han er en god debattør, ligesom han har gode forbindelser til fagbevægelsen.

»Så er han også en af flere socialdemokratiske ministre, der har gjort sig tanker om samfundet og skrevet en bog,« siger Joachim B. Olsen med henvisning til bogen ‘Den syge kapitalisme’ skrevet af Peter Hummelgaard i 2018.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T.

Med sine 39 år er Peter Hummelgaard seks år yngre end Mette Frederiksen, og han kan derfor også betegnes som et generationsskifte, når den tid kommer.

Joachim B. Olsen tilføjer, at det selvfølgelig ikke er givet, at han bliver formand en dag.

»Politik kan hurtigt ændre sig. Hvis Mette Frederiksen – Gud forbyde det – fik en tagsten i hovedet, så ville Nicolai Wammen umiddelbart være den, der tog over. Så han er også en mulig efterfølger, hvis der skal skiftes formand på den korte bane, mens Peter Hummelgaard er det bedste bud på den lidt længere bane. Lige meget hvad ser det ud til, at Mette Frederiksen kommer til at sidde mange år endnu,« siger Joachim B. Olsen.

Han tilføjer, at der også er en fare ved at blive udråbt som kronprins.

»Se bare på Kristian Jensen fra Venstre. Det sled på ham at være kronprins i så mange år, og da det endelig gjaldt, så blev han ikke set som en fornyelse,« siger Joachim B. Olsen.