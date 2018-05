Vi vil gerne høre fra dig, hvis du selv har erfaringer med at faste på arbejdspladsen - enten hvis du selv faster, eller du har en eller flere kolleger, som faster. Kontakt os på dava@bt.dk.

»Det kan helt lavpraktisk være farligt for os alle, hvis buschaufføren hverken spiser eller drikker i løbet af en hel dag, ligesom man selvsagt ikke yder og præsterer nær det samme på fabrikken eller på sygehuset, hvis man gennem en hel måned ikke spiser og drikker i alle døgnets lyse timer«.

Sådan skrev integrationsminister Inger Støjberg (V) mandag i sin blog i BT, og nu vælter det ind med reaktioner fra både læsere og Støjbergs politiske kolleger.

Hendes partifælle i Venstre, Jacob Jensen, retter et angreb mod ministeren, og fremhæver blandt andet, at busselskabet Arriva afviser et øget antal ulykker under ramadanen, selv om op mod 50 procent af deres chauffører er muslimer.

»Kan den bekymring mon underbygges med noget faktuel statistik, eller...? Tror vist det er noget med at påpege et teoretisk problem, som tilsyneladende er ikke-eksisterende, i hvert fald hvis man skal tro Arriva, hvor ca halvdelen af buschaufførerne er muslimer. Her finder man praktiske løsninger blandt medarbejderne uden politisk indblanding. Måske vi politikere skulle koncentrere os om at løse de virkelige problemer først...«, skriver han i et Facebook-indlæg mandag eftermiddag.

Blandt BT's læsere er der delte meninger, og en afstemning med over 10.000 stemmer viser, at 57 procent i skrivende stund giver Støjberg ret i, at muslimer bør feriere under ramadanen.

Synes du, at muslimerne bør tage ferie fra arbejdet under Ramadan?

På Facebook tegner sig et lidt anderledes billede. Her giver flertallet nemlig udtryk for, at Inger Støjberg gør sig skyldig i signalpolitik og ikke kigger på fakta. Hun beskyldes også af flere for, at lange ubegrundet ud efter den muslimske del af den danske befolkning.

Der er dog også opbakning at finde til integrationsministere blandt Facebook-kommentarerne, selv om der er længere mellem de positive tilkendegivelser.

