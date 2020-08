Brug magten med ydmyghed og vid, at ansvaret altid ender hos dig, lyder Lars Krarups råd til efterfølgeren.

Hernings borgmester gennem snart 20 år, Lars Krarup (V), meddeler søndag, at han stopper, når den indeværende valgperiode udløber til næste år.

Her er, hvad Krarup selv skriver om beslutningen på Facebook:

"Der er en tid for alt.

Når denne valgperiode slutter den 31. december 2021, vil jeg være 49 år. Til den tid har jeg været Hernings borgmester i 20 år og haft sæde i Herning byråd i 24 år.

Tirsdag den 29. september i år skal Venstre i Herning Kommune vælge borgmesterkandidat til byrådsvalget (KV21) i november 2021. Derfor er tiden nu kommet til at meddele, at jeg ikke genopstiller.

Venstre skal finde en ny borgmesterkandidat, og det har været mit store håb, at Venstres meget dygtige byrådsgruppe hurtigt ville samle sig om en af kollegerne fra gruppen. Og at vores medlemmer derefter vil bakke op om denne kandidat. Jeg har i dag orienteret hele Venstres gruppe. Glædeligvis har gruppen besluttet, at de nu på torsdag eftermiddag vælger én fælles kandidat, som den samlede gruppe derefter står bag.

Om min beslutning kan jeg sige, at den er utrolig svær, men også at den har været længe undervejs. Allerede under valgkampen i KV17 (kommunalvalget 2017, red.) tænkte jeg faktisk flere gange, at det nok blev min sidste KV-valgkamp. For der er en tid for alt.

Jeg har - ud over min nærmeste familie - drøftet fremtiden med enkelte gode, fortrolige venner. En af dem fortalte en historie om, at når man - midt i livet på mange måder føler sig komfortabel og bekvem, så kan det være sundt så at sige at springe ud i iskoldt vand. At prøve noget nyt. Det skærper sanserne. Det holder en skarp. Det var en betragtning, jeg siden har tænkt en del over.

Selv føler jeg ikke, at jeg nu springer ud i decideret iskoldt vand. Men det er jo rigtigt, at det er en mærkelig fornemmelse ikke helt at vide, hvad fremtiden arbejdsmæssigt byder på. Så jeg tager nu i hvert fald springet ud i noget nyt.

Omvendt har jeg god tid. Det er min plan at passe mit hverv og fortsætte som borgmester perioden ud og altså gøre den fireårige valgperiode færdig.

Jeg er meget taknemmelig for mange gode år i Herning Kommunes tjeneste.

Taknemmelig for den tillid mit parti Venstre og derefter også tusindvis af borgere i Herning Kommune gang på gang har udvist mig. Gang på gang genvalgt mig som henholdsvis borgmesterkandidat og borgmester. Den tillid kan man ikke bare forvente. Den skal man gøre sig fortjent til. Så det har jeg hele tiden forsøgt.

Den tillid har også gennem årene givet mig muligheder for forskelligt samfundsrelevant bestyrelsesarbejde i efterhånden mange organisationer, foreninger og virksomheder både lokalt som nationalt, hvilket alt sammen har bragt mig mange glæder. Jeg har fået og får fortsat personligt meget energi af at deltage i, observere og bidrage til samspillet, de steder hvor jeg er med.

Blandt hundredvis af gode sager og oplevelser i Herning er det meget svært for mig at udpege, hvilken én der gennem årene har betydet mest for mig. Men den samarbejdsmodel, hvor alle valgte partier i Herning byråd har stor mulighed for indflydelse, som jeg selv helt fra starten i 2002 som 29-årig borgmester valgte at definere, er jeg ikke i tvivl om, har været den rette for vores kommune.

Det har skabt ro, godt politisk arbejdsklima, gode løsninger og stor tillid mellem vi lokale politikere. Det samarbejde har vitterligt flyttet mange ting i rigtig retning. Herning er rykket frem i bussen. Gennem godt samarbejde. To titler fra henholdsvis en TV-serie og en sang fra bandet TV2 siger det måske bedst. Fra Hvor fanden er Herning til tæt trafik i Herning. Sidstnævnte er fra 2018.

Arbejdet for det nye hospital i Gødstrup inklusiv forskningsmiljøerne og også inklusiv arbejdet med at sikre den nye bydel Herning+ i Hernings midtby er jo selvfølgelig en helt særlig sag for mig i min borgmestertid.

Derudover bliver det svært at begrænse mig blandt projekter som nye folkeskoler, nye plejecentre, nye idrætsanlæg, nye daginstitutioner, bymidteudvikling, kommunalreform, salget af EGJ, udviklingen af fremtidens MCH, Boxen, fodboldstadion, det nye bibliotek, VM i ishockey, VM i Håndbold og de seneste år også arbejdet med FNs verdensmål herunder ikke mindst klimaindsatsen lokalt. Og så har jeg sikkert i denne opremsning glemt en masse.

Som ny, ung borgmester og med baggrund i afsætning og sport var jeg meget optaget af, at vi skulle fokusere særligt på mere detailhandel, uddannelser, gode miljøer for idrætten og befolkningsvækst.

Dengang lå vi på detailhandelsomsætning langt under på fair share per indbygger. Det gør vi ikke i dag. Tværtimod er Herning by en stor handelsby med massevis af arbejdspladser i detailhandlen.

Herning by er netop kåret som landets fjerde bedste uddannelsesby (efter tre store universitetsbyer).

Kommunens idrætsliv blomstrer både hvad angår bredde og elite.

Og kommunen er godt på vej mod 90.000 indbyggere. Det noterer jeg mig med stolthed og glæde.

Det hele kan i min optik tilskrives et godt samarbejde og masser af vilje og vildskab til at nå resultater. Mellem rigtig mange mennesker, organisationer og virksomheder. Med stor opbakning. Tak for samspil.

Jeg kan huske, jeg som helt ny borgmester på TV Midtvest besluttede mig for at etablere nogle prioriteter fra start og derfor udtalte, at jeg med min baggrund politisk særligt fokuserede på idrætslivet, på erhvervslivet og på folkeskolen. De prioriteter, synes jeg, fortsat lever, og i dag er bredt forankrede i Herning byråd godt suppleret med indsatsen for klimaet. Og nej, - det betyder fortsat ikke, at alt andet så er nedprioriteret. Men politisk mener jeg, man skal turde at etablere prioriteter.

Herning Kommune er en stor arbejdsplads. Med borgerservice, tryghed, udvikling og myndighedsudøvelse som fokus. På rådhuset, rundt på skoler, plejecentre og så videre leveres der dagligt førsteklasses arbejde. Jeg er altid blevet taget godt imod og har mødt kvalificerede medarbejdere hele vejen rundt.

Jeg er stolt af at stå i spidsen for den organisation i endnu 16 måneder. Min personlige ambition er, at jeg frem til nytårsaften 2021, fortsat vil finde glæde og energi i dagligdagen på rådhuset og rundt i hele kommunen.

Når jeg om noget tid overdrager ansvaret til en anden, ved jeg, at jeg vil give fire råd med på vejen. De to første fik jeg selv som ny. De to sidste er fra mig selv.

- Du må ikke godkende eller beslutte noget, som du ikke kan forklare nede på torvet.

- Vi kan ikke altid være enige om alt, men vi kan altid være ærlige.

- Hav stor tillid, men brug magten, brug den med ydmyghed, men brug den når det gælder, for ansvaret vil alligevel altid ende hos dig.

- Bevar din sunde fornuft over for bureaukratiet, da du modsat forvaltningen er den, som borgerne har valgt. Den med den demokratiske legitimitet til at være netop borgernes sikkerhed over for den daglige forvaltning.

Vi ses rundt omkring, og hav en god aften".

Kilde: Lars Krarups Facebook-profil.

/ritzau/