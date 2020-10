R-leder er rasende og afviser på Facebook at have kendt til sag, som Ida Auken beretter om. Læs opslaget her.

Jeg er rasende over de påstande Ida Auken i dag har rejst på sin Facebook.

Jeg afviste det pure i lørdags, da Ida sendte beskyldningerne mod mig og vores landsformand i en mail til Folketingsgruppen.

Og jeg afviser det igen nu.

Jeg har ikke kendt til den sag, Ida påstår, at jeg skulle have kendt.

At Ida vælger at slynge falske påstande om mig og vores landsformand ud på nuværende tidspunkt, kan jeg ikke se som andet end et forsøg på at destabilisere partiet.

Kilde: Sofie Carsten Nielsen, politisk leder i Radikale Venstre, på Facebook.

/ritzau/