Alle fem oppositionspartier står sammen om et fælles forslag, som blev præsenteret under åbningsdebatten.

København. De fem oppositionspartier - Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet - har fremlagt et fælles forslag til vedtagelse. Det blev læst op af Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen:

Folketinget konstaterer, at regeringen vil forringe velfærden ved ikke at dække de øgede udgifter til det stigende antal børn og ældre de kommende år.

Folketinget anbefaler en ny politik, som for det første sikrer kernevelfærden i hele landet, giver alle børn en god start og nedbringer uligheden.

For det andet skal Danmark på tværs af alle sektorer, herunder transport, landbrug og bygninger, gennemføre en hurtig og rettidig grøn omstilling i overensstemmelse med videnskabens anbefalinger, der sikrer, at Danmark i EU og globalt er et foregangsland til inspiration for verden.

For det tredje reelt løfter integrationen, så flere nye danskere kommer ind på arbejdsmarkedet, herunder fastholder IGU-ordningen. Antallet af flygtninge er af betydning for integrationen. Kontante ydelser for frasigelse af familiesammenføringsret gavner ikke integrationen og bør derfor ikke indføres.

For det fjerde fører en ambitiøs uddannelsespolitik, herunder at omprioriteringsbidrag fjernes og muligheden for at videreuddanne sig uden et loft genindføres.

/ritzau/