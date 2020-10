Martin Lidegaard (R) bakker i et opslag på Facebook op om Ida Aukens fortælling. Læs hele opslaget her.

Kære alle

Jeg har holdt mig tilbage med at kommentere den ulykkelige situation i vores parti de seneste dage, fordi jeg ikke har ønsket at smide mere brænde på bålet. Som alle andre er jeg dybt berørt af situationen og ønsker kun, at dette mareridt snart må stoppe.

Men udviklingen i det seneste døgn gør det umuligt ikke at kommentere sagen, fordi tavshed også kan og vil blive tolket.

Jeg vil derfor gerne gøre tre ting klart:

1) Jeg er ikke længere kandidat til posten som politisk leder af Radikale Venstre.

2) Det er lodret forkert, når nogen antyder, at jeg skulle have orkestreret Ida Aukens eller nogle andres udmeldinger, endsige været bekendt med dem på forhånd.

3) Jeg har ikke grund til at betvivle, at Ida taler sandt. Jeg kender af gode grunde ikke det konkrete hændelsesforløb den pågældende aften, som Ida og Sofie husker så forskelligt. Men den vigtigste pointe er, at flere i ledelsen, herunder Sofie, generelt vidste nok om Mortens upassende adfærd til, at der skulle have været grebet ind for lang tid siden - og allersenest, da Lotte Rod og Katrine Robsøe fortalte om deres sager.

Den ærlige erkendelse tror jeg er afgørende for at vi kan genskabe vores troværdighed udadtil og tilliden indadtil.

Af samme grund vil jeg stærkt opfordre alle til ikke at falde over Ida og andre af vores egne budbringere om sexisme i partiet, selvom det for nogen kan forekomme som en bekvem løsning. Det er sagen for vigtig til og sårene for dybe.

Jeg har ikke yderligere kommentarer i denne sag.

Kilde: Martin Lidegaard, Facebook.

/ritzau/