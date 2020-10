De Radikales Ida Auken skriver på Facebook, at ny leder har dækket over Morten Østergaard. Læs opslaget her.

Det var en lang dag i den sorte diamant, hvor jeg kunne sidde og se mit parti nedsmelte for åben skærm. Men værre endnu har det været at se på efterspillet, hvor den nuværende politiske leder er forsat med at skjule vigtig viden over for offentligheden og for folketingsgruppen.

Og jeg kan forstå på referater af gårsdagens hovedbestyrelsesmøde, at heller ikke de har fået det fulde billede af, hvor meget Sofie Carsten Nielsen vidste om Morten Østergaards grænseoverskridende adfærd, og dermed heller ikke af, hvor længe den nuværende politiske leder har undladt at handle på denne viden.

Naturligvis skal personfølsomme oplysninger behandles fortroligt, men det betyder ikke, at en ledelse ikke kan gøre det nødvendige på baggrund af sådanne oplysninger. Situationens alvor begyndte at gå op for mig i fredags.

Først kunne man se Morten Østergaard lægge en opdatering på sin Facebook om, at han har forulempet tre kvinder, han har været chef for, hvilket viser, at der selvfølgelig var tale om mere alvorlige handlinger end en hånd på et lår.

Dernæst indkaldte Sofie Carsten Nielsen til pressemøde, hvor hun meddelte, at hun ikke kendte til flere sager om Morten Østergaard end hånden på Lotte Rods lår. Det ved offentligheden nu ikke var korrekt, da hun tre dage senere skrev på sin Facebook, at hun havde kendt den ene af personalesagerne siden 17. september i år.

Men allerede fredag under pressemødet vidste jeg, at Sofie Carsten Nielsen ikke fortalte hele sandheden. For jeg har fortalt hende om en anden særdeles alvorlig sag for tre år og fire måneder siden i juni 2017.

Jeg har siden erfaret, at denne sag er den ene af de tre personalesager. I lørdags fortalte jeg folketingsgruppen, hvad jeg vidste. Jeg sendte en fortrolig mail til gruppen, der påpegede, at det ikke var korrekt, når ledelsen siger, at de ikke kendte til flere sager.

Jeg opfordrede ledelsen til at give det fulde billede til folketingsgruppen. I mailen fortalte jeg, hvordan jeg i juni 2017 fortalte både den nuværende politiske leder, landsformanden og partisekretæren, hvordan Morten Østergaard på Folkemødet 2017 havde stået og befamlet en ung kvinde mod hendes vilje og med stærkt grænseoverskridende adfærd havde forsøgt at få hende til at gå i seng med sig.

Dengang bad jeg udtrykkeligt Sofie Carsten Nielsen om at gribe ind over for Morten Østergaard.

Svaret til mig fra ledelsen dengang var, at man var begyndt at mandsopdække Morten og lægge ham i seng, når han blev for beruset. Jeg sagde, at det mente jeg ikke var godt nok.

Sofie Carsten Nielsen har efterfølgende afvist at have hørt en sådan historie om Morten Østergaard, og det samme har landsformanden. Den tredje person, partisekretæren, har modsat de to andre skriftligt bekræftet, at jeg har talt med ham om sagen.

Ud over den samtale i 2017 havde Sofie Carsten Nielsen og jeg også en samtale på tomandshånd på hendes kontor i efteråret 2018, der angik min opbakning til Morten Østergaard.

Der måtte jeg gøre klart, at jeg havde mistet tilliden til ham som leder for det Radikale Venstre blandet andet på grund af hans opførsel over for kvinder. Her nævnte jeg ikke den i mailen omhandlede sag, men alene det generelle billede af Morten Østergaards mangeårige grænseoverskridende adfærd.

Så jeg er ikke i tvivl om, at Sofie Carsten Nielsen vidste, hvordan Morten Østergaard opførte sig, og valgte at dække over ham, i stedet for at tage det nødvendige opgør. Min mail gav ledelsen mulighed for at komme frem med alle oplysninger over for folketingsgruppen, i den officielle redegørelse og over for hovedbestyrelsen.

Ingen af de muligheder er blevet grebet af ledelsen. Jeg kan se, at man nu forsøger at lukke et kapitel i partiets historie uden at tage et tilstrækkeligt opgør med ledelsessvigtet.

Kilde: Ida Auken, sygemeldt folketingsmedlem for De Radikale, på Facebook.

/ritzau/