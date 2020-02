Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt trækker sig fra FN-job.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) afviser historier i Ekstra Bladet om forbindelse til skattely, men trækker sig alligevel fra posten som medformand i det FN-panel, der skal arbejde mod skatteunddragelse.

Læs her hele meddelelsen fra Helle Thorning-Schmidt.

"Jeg har i dag valgt at træde tilbage fra min position som medformand i FN Panelet vedrørende International Finansiel Transparens og Integritet. Panelet er særdeles vigtigt, og jeg ønsker ikke, at det arbejde bliver forstyrret på nogen måde.

Der har den seneste tid været stillet spørgsmål ved mit engagement i to virksomheder, Carsoe A/S og SafelaneGlobal. Begge er fremragende virksomheder, som jeg er stolt over at være en del af.

I den sammenhæng ønsker jeg at få nogle ting slået fast. Oplysninger, som er tilgået Ekstra Bladet, men som de har valgt at undlade i deres dækning.

Begge virksomheder betaler skat, hvor de er skattemæssigt hjemmehørende. Safelane Global Holdings betaler skat i UK og Carsøe betaler skat i Danmark. Bestyrelsesmedlemmerne betaler også skat, hvor de er skattemæssigt hjemmehørende.

Når det gælder Jersey, er reglerne klare. Man har oplysningspligt over for skattevæsenet, hvad enten man er aktionær i Danmark eller i udlandet. Det er derfor heller ikke muligt at undgå at betale skat i Danmark ved at registrere sig på Jersey. Det er derfor heller ikke billigere skattemæssigt at have en investering gennem et skattemæssigt transparent selskab på Jersey, da skatten på aktieavancer, udbytter, honorarer mv. betales der, hvor en investor er skattemæssigt hjemmehørende, eksempelvis Danmark, Tyskland eller UK. Denne transparens understreges af, at EB har haft adgang til et offentligt register over mit engagement.

Til sidst vil jeg gerne takke Formanden for FNs Generalforsamling, Tijjani Muhammad-Bande og ambassadør Mona Juul, Formand for FNs Økonomiske og Sociale Råd for at have bedt mig om at løse denne opgave. Jeg ønsker panelet succes fremover".

Helle Thorning-Schmidt

/ritzau/