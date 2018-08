Der skal være flere lærerne i skolen for at nedbringe antallet af vikartimer, mener Danmarks Lærerforening.

København. Der skal være bedre muligheder for, at lærerne kan give en god undervisning i folkeskolen. Succesoplevelser til lærerne er en af vejene.

Det vurderer Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

En udbredt lærermangel er medvirkende til, at mere end hver tiende time i folkeskolen undervises af en vikar, forklarer Anders Bondo Christensen.

Han mener, at lærerne skal have oplevelsen af, at de lykkes med arbejdet ude i skolen.

- Den enkelte lærer har simpelthen for mange undervisningstimer. Der er mange lærere, der føler, at de ikke gør det godt nok, derfor vælger de skolen fra, siger formanden.

Undersøgelsen af vikartimerne er lavet af Undervisningsministeriet, og resultatet er utilfredsstillende, mener Anders Bondo Christensen.

