Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har skabt debat, at en Venstre-politiker har sagt, at folkeskolelærere ikke på samme måde som politikere tager arbejdet med hjem.

»Der er en klar forskel mellem at arbejde i det virkelige liv og at være politiker. Forskellen er, at når man for eksempel er folkeskolelærer, så har man fri, når man har fri,« sagde Cille Hald Egholm (V) fra Københavns Borgerrepræsentation i en debat om politikerstress i DR onsdag.

Hun uddyber i debatten at »forskellen ligger i, at hvis der er noget der fylder, hvis man er bekymret over en ting, og man så tager sit arbejde med hjem. Det er jo, der, hvor stress opstår.«

Men det er helt misforstået, mener næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange:

»Nej, det er ikke rigtigt,« siger Dorte Lange til B.T., der godt kan forstå, hvis nogle folkeskolelærere bliver provokeret over udsagnet.

»Vi ved, at både elever og lærere er truet af et alt for højt tempo og præstationspres. Så der rammer hun skævt, når hun som politiker tænker, at man som folkeskolelærer har fri, når man har fri.«

Dorte Lange understreger, at hun slet ikke mener, man bør sammenligne erhverv på den måde, fordi udfordringer med et højt arbejdstempo, hvor man tager arbejde med hjem, gælder generelt i samfundet.

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' her eller der, hvor du normalt lytter til podcast:

Men kan en folkeskolelærer ikke holde fri, når man er færdig med sine timer?

»I teorien kan man godt, men den måde, man bruger sig selv som underviser, og den opmærksomhed, man gerne vil have på hver enkelt elev, det er en opmærksomhed, man ikke bare lægger fra sig.«

Hvad tager folkeskolelærere med hjem?

»Det er børnene. Når vi spørger lærere, hvorfor de er holdt op i folkeskolen, så peger de næsten altid på, at de ikke kan være lærere, som de gerne ville. Der er altid elever, som man ikke når i løbet af en dag, og det er noget, som lærere i mere eller mindre grad tager med sig.«

Dorte Lange fremhæver, at mange lærere er bekymrede for elevernes udvikling.

»Der er ikke nogen grænser for, hvor meget bedre man kan gøre det, fordi det er børn og deres fremtid det handler om. Det er svært at sige, hvornår har man gjort det godt nok, for man bliver aldrig helt færdig.«

Cille Hald Egholm skriver i en sms, at hun har et personligt kendskab til de bekymringer, man som lærer kan tage med hjem, da hun er vokset op med en forældre, der flere gange oplevede stress som netop folkeskolelærer.

»I den henseende var det et dårligt eksempel, jeg brugte i P1-debat,« skriver Cille Hald Egholm, der understreger, at hun har »kæmpe respekt« for lærernes arbejde.

Hun mener, at hun blev afbrudt i debatten, før hun kunne fremføre sit fulde argument om, at man i flere job, eksempelvis som folkeskolelærer, har faste arbejdstider.

»Jeg er klar over, at man tager bekymringer med hjem, besvarer mails og hilser på elever i Brugsen, og det har aldrig været min mening at få det til at lyde som om, det er noget særegent for politikere at tage arbejde med hjem.«

I selve debatten antændte Cille Hald Egholms kommentar om folkeskolelærerne en heftig debat, hvor en redaktør fra Ekstra Bladet fremførte, at også folkeskolelærere, sygeplejersker og andre faggrupper tager deres arbejde med hjem.

Her fremhævede han også Cille Hald Egholms alder:

»Jeg er ked af at trække alderskortet her, men du er 23, de fleste mennesker tager arbejdet med hjem.«

Hun fastholder i SMS'en til B.T., at der er forskel på politikere og ikkepolitikere, som handler om eksponering, pres fra vælgerne, baglandet, medierne, partkollegerne og en »konstant frygt for at ende på forsiden af en avis med en dårlig historie.«

»Den situation står man ikke i som folkeskolelærer. Men jeg beklager selvfølgelig, hvis jeg har givet indtryk af, at kun politikere kan tage arbejdet med hjem.«