Folkeskolen har brug for flere lærere, mener Danmarks Lærerforening, der håber at få tilført flere penge.

Danmarks Lærerforening ser det både som en gulerod og et pres, at der kan tilføres en milliard kroner ekstra til folkeskolen, hvis der bliver indgået en ny aftale for lærernes arbejdstid med Kommunernes Landsforening (KL).

Det fortæller Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

- Jeg håber under alle omstændigheder, at vi kan lande en aftale med KL.

- Men der er ingen tvivl om, at den gulerod og det pres, det her forslag lægger på os, kun er fremmende for, at det lykkes, siger Anders Bondo Christensen.

Det er regeringens støttepartier, der i en kronik i Politiken foreslår at tilføre ekstra penge til folkeskolen fra næste skoleår. Den ekstra milliard skal findes i finansloven for 2020, der forhandles i efteråret.

Pengene er dog betinget af, at lærerne indgår en aftale om arbejdstid med kommunerne.

Med pengene håber partierne blandt andet at kunne finde ekstra lærere til folkeskolen, som over en årrække har haft en nedgang i antallet af lærere.

- Vi mangler lærere i den danske folkeskole. Det tror jeg, at både vi og KL er enige om, og derfor vil det være en stor hjælp, hvis vi kan få flere lærere til folkeskolen, siger Anders Bondo Christensen.

/ritzau/