Drop de nationale test nu, opfordrer lærerforeningen. Ærgerligt at ministeren mangler mod, siger næstformand.

Test, der måler forkert og dermed ikke giver et retvisende billede af den enkelte elevs færdigheder. Tilmed frustrerer de lærerne og skaber usikkerhed hos både elever og forældre.

Kritikken af de nationale test i folkeskolen har været nådesløs, og nu er undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) klar til at lægge dem i graven.

Men først når et nyt pædagogisk redskab er på plads, og det er ærgrer Danmarks Lærerforening.

- Testene påvirker elevernes trivsel i en retning, som ikke er god. Samtidig ved vi, at det er den enkelte lærers vurdering af eleven, som læreren i sidste ende læner sig op ad.

- Derfor er det ærgerligt, at ministeren ikke har modet til at sætte det på hold med det samme, siger foreningens næstformand, Dorte Lange.

Men hun glæder sig over, at Pernille Rosenkrantz-Theil har besluttet at gøre op med testene.

Kan hun få flertal for ønsket, så vil de blive helt afskaffet i de mindste klasser fra skoleåret 2021, og samtidig skal de generelt nytænkes på alle klassetrin.

- Vi ved, at de måler forkert, og samtidig har lærerne pædagogiske redskaber, som er bedre. De nationale test er på så mange måder problematiske, og derfor er det positivt, at ministeren vil afskaffe dem, siger Dorte Lange.

I Skolelederforeningen mener formand Claus Hjortdal derimod, at det er fornuftigt at fastholde testene indtil videre.

- Vi er for længst kommet forbi den tid, hvor alene lærerens vurdering er nok. Og vi kan da også se, at mange lærere bruger testene, fordi de alligevel kan have en værdi.

- De skal selvfølgelig tages med et gran salt. Hvis vi bare dropper dem, hvad har vi så?, spørger Claus Hjortdal.

Det var et politisk flertal, som i 2006 blev enige om at indføre obligatoriske test fra 2. til 8. klassetrin. Testene har til formål at vurdere elevernes evner inden for syv fag.

Siden voksede kritikken. Eksempelvis viste en rapport i 2016, at lærerne ikke ved, hvordan de skal tolke resultaterne.

Og i dette forår satte forskere fra Aarhus Universitet trumf på, da de påviste, at testene hverken virker teknisk, fagligt eller pædagogisk.

/ritzau/