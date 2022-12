Lyt til artiklen

Jakob Ellemann-Jensens løftebrud i minksagen har skabt enorm vrede i Venstres bagland.

Vreden er så voldsom, at flere medlemmer af partiets forretningsudvalg er nervøse for, hvordan der kan rettes op på skaden.

Det kan B.T. afsløre på baggrund af en lækket lydoptagelse fra et møde i forretningsudvalget mandag aften.

Her blev formand Jakob Ellemann-Jensen konfronteret med kritik.

Han har ikke formået at forklare Venstres medlemmer, hvorfor han har droppet kravet om en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i minksagen, lød det fra flere deltagere på mødet.

De fortalte også, at medlemmer af Venstre har meldt sig ud af partiet med Ellemanns løftebrud i minksagen med direkte begrundelse.

Og at de har måttet forsøge at svare rasende medlemmer, så godt de kunne med den begrænsede viden, som de havde.

En deltager på mødet sagde for eksempel, at vedkommende har haft seks minkavlere på sit kontor, der aldrig ville støtte Venstre igen.

Han forklarede, at 95 procent af de beskeder, han har fået, er negative.

»Vi er forbi point of no return, og vi skal nok bakke op. Men jeg er også nødt til at sige, at vi får mange kritiske røster. Det har ikke været sjovt at være venstremand i det vestjyske område de sidste 24 timer,« sagde han.

En anden deltager meddelte også sin bekymring for medlemsflugt.

»Det er stærkt bekymrende, hvad jeg fornemmer i baglandet lige nu. Det er mange mennesker som er aktive, og folk som har været her i mange årtier, som begynder at reagere nu. Så jeg frygter en åreladning,« sagde medlemmet og tilføjede:

»Særligt til Liberal Alliance. Det er en ren frispilning til dem. De er allerede godt i gang med at markedsføre sig. Vi får en stor opgave i at samle op på det her bagefter.«

En tredje deltager fortalte om en decideret medlemsflugt allerede nu:

»Der er 20 medlemmer, der har meldt sig ud i dag i Mariager. Her i Nordjylland er der mange mennesker, som ikke føler, man kan stole på Venstre længere. Det er folk, som har været medlemmer af Venstre i rigtig mange år. De tænker ikke, man kan stole på Venstre nu. Vi har et stort opsamlingsarbejde i at få vores bagland til at forstå det her,« sagde medlemmet af Forretningsudvalget.

Et fjerde medlem kritiserede blandt andet, at Venstres sekretariat har ladet de lokale Venstre-formænd i stikken.

»Jeg er en af dem, som er rigtig ked af den måde, vi har meldt ud på om advokatundersøgelsen. Der er også rigtigt mange mennesker, som har henvendt sig til mig. Det er jo fordi, at det rammer folk, det er klart,« sagde medlemmet og fortsatte:

»Samtidig så er jeg meget skuffet over, at vi efter så afgørende en udmelding - at der ikke følges op med en mail eller forklaring fra sekretariatet så vi kan komme med en forklaring til dem, som spørger os.«

Et femte medlem sagde: »Jeg er meget bekymret for baglandet. Jeg har fået seks udmeldelser, hvor der direkte bliver henvist til den her minksag, at vi har droppet den,« sagde han og tilføjede:

»Det er fint nok, at vi tager ansvar. Jeg tror også, at det er det rigtige for Danmark. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal kunne forklare, at vi går ud og dropper vores hovedmærkesag fra valget. Jeg synes, det er lidt bekymrende. Hvis ikke vi kan forklare det, kan vi heller ikke forsvare det.«

Jakob Ellemann-Jensen forklarede, at han var lydhør overfor kritikken.

»Jeg forstår godt frustrationerne. Jeg forstår godt raseriet,« sagde han på mødet.

»Hvornår gik det op for os, at mink ikke er vigtigt? Det er vigtigt. Men som jeg sagde det meget tidligt, også på det møde, så er der ikke noget, der er så vigtigt, at det trumfer alt andet,« sagde Ellemann og fortsatte:

»Hvis vi kan få noget på arbejdsudbud, hvis vi kan få noget på co₂-afgift, hvis vi kan få noget på skattelettelser, hvis vi kan få noget på reform af velfærdssamfundet, hvis vi kan få noget på at nytænke uddannelserne, hvis vi kan få noget på forsvarsudgifterne, så synes jeg ikke, at jeg varetager Venstres medlemmers interesser ordentligt, hvis jeg siger, det kan være lige meget, for jeg har mine principper. Det er min vurdering, men det skal vi vurdere i fællesskab.«

»Jeg vil bare sige, jeg havde ikke valgt at træffe den beslutning, hvis jeg ikke troede på, det var det rigtige. Det var ikke den nemme beslutning,« forklarede han.

Trods kritikken var der fortsat opbakning til Jakob Ellemann-Jensen. Hans formandskab blev ikke bragt i spil på mødet.