Familie med to små børn kan få cirka 1900 kroner ekstra om måneden skattefrit, skriver Jyllands-Posten.

Et nyt tilskud kan udløse op mod 1900 kroner ekstra om måneden til børnefamilier ramt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen.

Det viser et regeringsnotat, skriver Jyllands-Posten.

Socialdemokratiet har hidtil afvist at svare på, hvor mange ekstra penge regeringen vil give til ledige danskere og udlændinge.

Men regeringsnotatet, som avisen er i besiddelse af, viser, at partiet foreslår, at beløbet skal være 63 procent af børnechecken for hvert barn. Det kan dog højest gives til to børn.

Det betyder, at en familie med to børn under to år kan få det maksimale tilskud på cirka 1900 kroner ekstra om måneden skattefrit, skriver avisen.

Netop nu forhandler regeringen, De Radikale, SF og Enhedslisten om, hvordan tilskuddet præcis skal udformes.

Her trækker partierne i hver sin retning.

De Radikale mener, at modtagere af den lave integrationsydelse primært flygtninge og indvandrere skal prioriteres, fordi de har færrest penge på kontoen.

SF mener derimod, at det er familier ramt af kontanthjælpsloftet, der skal prioriteres.

Det er Enhedslisten betænkelig ved, fordi ægtepar med flere børn og på kontanthjælp i visse tilfælde kan have færre penge end enlige forsørgere.

- Man kan godt komme til at ramme skævt i et forsøg på at ramme præcist, siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL) til Jyllands-Posten.

Det nye tilskud vil ifølge regeringsnotatet svække beskæftigelsen med 180 fuldtidspersoner og skal udbetales i ét år, indtil en kommission har afleveret sine anbefalinger til et nyt ydelsessystem.

Tidligere beskæftigelsesminister og nuværende finansordfører Troels Lund Poulsen (V) mener, at det vil gøre det mere attraktivt ikke at tage et arbejde, hvis der gives flere penge til ledige.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard tvivler på, at det nye tilskud vil få folk til at "parkere sig hjemme på sofaen".

Han medgiver samtidig, at han mødes med forskellige krav ved forhandlingsbordet.

/ritzau/