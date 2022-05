En lækket rapport fra USAs højesteret har fået amerikanerne på gader og stræder i protest.

Beskæmmende, trist og sørgeligt. Det er nogle af de ord, folketingspolitikerne bruger, når de skal beskrive, hvad der foregår i USA.

Fra tirsdag kunne det amerikanske medie Politico afsløre, at et flertal af højesteretsdommerne i USA vil annullere den såkaldte 'Roe V Wade'-afgørelse fra 1973, der satte aborten fri i USA. I 13 ud af 52 stater er man klar til at gøre abort ulovligt, hvis dommen annulleres.

Det får nu danske politikere til at skyde med skarpt efter Danmarks tætte allierede.

»Jeg er meget bekymret for, at det kan gå den gale vej herhjemme og i Europa. Vi ser jo desværre i Polen, at det er gået den forkerte vej,« siger Pernille Skipper og fortsætter:

»Det er en international tendens, at USA – som jo kalder sig lederen af den frie verden – trækker mange lande i den retning, som de selv går i.«

Radikale Venstres Samira Nawa deler bekymringen med Pernille Skipper.

»Et eller andet sted kan jeg godt frygte, at vi kan se den samme udvikling herhjemme og i Europa. Det skal vi bekæmpe ved netop at skabe opmærksomhed på det, som nu sker i USA,« siger Samira Nawa.

Ifølge Politico vil fem ud af de ni magtfulde højesteretsdommere i USA annullere abortretten, men dommerne kan stadig nå at ændre holdning. Det er dog stadig de enkelte stater, der afgør, om de vil fjerne retten til abort.

I de blå partier løfter man også øjenbrynene over, at en af Danmarks tættest allierede måske vil afskaffe abortretten.

Marcus Knuth fra De Konservative peger på, at systemet i USA er problematisk, fordi flertallet af befolkningen vil en ting, mens politisk udvalgte højesteretsdommere vil noget helt andet.

»Jeg synes, det er en bekymrende udvikling i USA. For det første har vi et indgreb i kvinders ret til selv at bestemme over deres krop,« siger Marcus Knuth.

Michael Aastrup Jensen, Venstre, melder sig ind i koret af bekymring.

»Jeg synes, det er dybt beskæmmende og trist, for på verdensplan er der flere og flere lande, hvor abort er tilladt. Og nu oplever vi så et land, der plejer at være fyrtårn af demokrati og menneskerettigheder, gå tilbage på et punkt, som er sådan en basal kvinderettighed,« siger Michael Aastrup Jensen.

Modsat Samira Nawa og Pernille Skipper er hverken Michael Aastrup Jensen eller Marcus Knuth bange for, at udviklingen breder sig til Europa.

»Jeg tror faktisk ikke så meget på, at der starter en bølge i det her tilfælde. Jeg tror ikke på, at mange europæere vil gå med på den her meget religiøse båd. Jeg tror omvendt, at bølgen vil gå den modsatte vej,« siger Michael Aastrup Jensen.

»Jeg er helt ærligt ikke bekymret for Danmark og mange af de europæiske lande i forhold til kvinders ret til abort,« siger Marcus Knuth.