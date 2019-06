Undervejs i forhandlingerne om at danne en ny regering var der flere afsnit, der røg helt ud af det endelige forståelsespapir.

Eksempelvis stod der i et afsnit, at en ny regering ville 'arbejde for, at nedslidte lønmodtagere får bedre muligheder for værdigt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.'

Det afslører det tredje udkast til papiret, udarbejdet den 24. juni, som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af.

I den endelige version af den såkaldte politiske forståelse er formuleringen om den tidligere tilbagetrækning røget helt ud.

I stedet står der, at en ny regering vil 'gennemføre aftalen om seniorpension', som VLAK-regeringen forhandlede på plads med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre før valget.

Ifølge Jyllands-Posten var det netop også Radikale Venstre, der ikke ville have formuleringen med.

I det nyvalgte folketing er der ikke et flertal for den plan om en ny seniorførtidspension, som Socialdemokratiet lancerede før valget. Der er derimod stadig et flertal for VLAK-regeringens aftale.

Socialdemokratiet ønsker at indføre en ret til, at personer, der er særligt nedslidte og har været på arbejdsmarkedet i mange år, kan gå tidligere på folkepension.

Statsminister Mette Frederiksen (S) lover dog stadig, at regeringen vil arbejde for at leve op til sit løfte.

Onsdag sagde hun, at hun "nægter at tro på, at vi ikke kan finde et flertal i Folketinget for det".

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) erkendte torsdag, at det ikke bliver nemt. Han ville ikke direkte love, at det lykkedes.

»Det er en kæmpe opgave, og vælgerne har ikke sammensat et Folketing, der gør den opgave nemmere. Men vi kaster os over den med meget stort gåpåmod,« sagde han til TV 2.