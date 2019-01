Det er bedre at bruge gulerod frem for pisk, når det handler om at skaffe flere læger, siger lægestuderende.

Guleroden er et bedre instrument end pisken til at skaffe flere praktiserende læger.

Sådan lyder det fra formanden for de lægestuderende, efter at regeringen har fremlagt et udspil, som blandt andet skal skaffe flere hænder til landets lægepraksisser.

- Jeg synes, det er rigtigt set at bruge en gulerod frem for pisken, når man skal løse manglen på alment praktiserende læger, siger Claas-Frederik Johannsen, formand for Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL).

Regeringen vil ekstraordinært oprette 320 flere introduktionsstillinger i almen medicin, som er den speciallægeretning, der kan føre til, at man bliver praktiserende læge.

Desuden skal optaget på hoveduddannelsen inden for almen medicin ekstraordinært øges i år og næste år med 160 pladser.

Socialdemokraterne har tidligere foreslået, at man skal løse lægemanglen ved at tvinge yngre læger til at tage et halvt års "tjenestepligt" i lægepraksis.

- Jeg synes, at regeringen griber det rigtigt an ved at øge antallet af uddannelsesstillinger. Andre vil bruge tvang, men det virker efter min opfattelse ikke, siger Claas-Frederik Johannsen.

De studerende har stor appetit på at prøve kræfter med tilværelsen som praktiserende læge, mener han.

- Hvis du spørger studerende på første og andet semester, vil mange svare, at de har lyst til en karriere som anæstesilæge, kirurg eller noget andet med blå blink.

- Men spørger du de samme studerende i slutningen af studiet, så vil langt de fleste sige, de gerne vil være alment praktiserende læger, siger de FADL-formanden.

- Du skal være specialist i det generelle, men du har også en opgave som leder og skal arbejde sammen med andre faggrupper. Samtidig er du også en slags virksomhedsejer. Det er en fagligt spændende udfordring, siger han.

Ud over flere læger vil regeringen også uddanne flere sygeplejersker, så der fra 2022 optages 2000 flere på sygeplejerskeuddannelsen hvert år.

