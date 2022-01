Lægernes tålmodighed med regeringen er ved at være brugt op.

Corona er ikke længere en undskyldning for at udskyde de politiske forhandlinger om en sundhedsreform.

Sådan lyder det nu fra Lægeforeningen, der ikke giver meget for hverken statsminister Mette Frederiksen eller sundhedsminister Magnus Heunickes forklaringer om, at det er den dårlig idé at sætte reformarbejdet i gang, så længe der er en coronaepidemien i Danmark.

»Coronakortet er slidt op. Epidemien er ikke en undskyldning for at udskyde sundhedsreformen,« siger Camilla Rathcke, der er formand for Lægeforeningen.

På et samråd tirsdag forklarede sundhedsminister Magnus Heunicke, at han regeringen vil indkalde til forhandlinger om en sundhedsaftale, så snart, der var tid og luft til det.



Men i øjeblikket er der for travlt med at håndtere coronaepidemien, lød det fra sundhedsministeren.

Samme melding gav statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale.

Men ifølge Lægeforeningen har regeringen haft rigeligt med tid til at komme i gang med arbejdet.

»Det er 15 måneder siden, at statsministeren i Folketinget lovede, at reformen ville komme i 2021. Men regeringen har ikke har rykket på en sundhedsreform i den tid, der er gået siden da, selvom der har været tid og rum til det. Det er problematisk. Ikke mindst fordi behovet for en sundhedsreform har været kendt længe før, coronaepidemien ramte,« siger Camilla Rathcke.



Kl. 13 i dag skal både sundhedsministeren og statsministeren begge i den varme stol og redegøre for den udskudte sundhedsreform.

Det sker ved en hasteforespørgsel i Folketingssalen onsdag klokken 13, som de blå partier har indkaldt til.