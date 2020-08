Lægemiddelstyrelsen forventer, at der i 2021 år vil være en vaccine mod coronavirus klar til danskerne.

Der er god sandsynlighed for, at der i løbet af næste år vil være en coronavaccine klar, som danskere kan få.

Sådan lyder det fra Thomas Senderovitz, der er direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Vi er forsigtige optimister. Vi tror, det er sandsynligt at vaccine danskere allerede næste år. Hellere tidligt end senere. Tættere kan jeg ikke komme på det, siger Thomas Senderovitz på et pressemøde.

I sidste uge forhandlede EU en aftale på plads om forhåndskøb af vacciner med det svensk-britiske medicinalselskab Astrazeneca. Der er indkøbt 300 millioner doser og der er option på 100 millioner doser mere. Dermed kan cirka 40 procent af befolkningen i EU vaccineres.

Doserne bliver fordelt ud fra en nøgle, der tager højde for landedes befolkningstal. For Danmarks vedkommende svarer det cirka til, at der er vacciner til 2,4 millioner.

Astrazeneca er ved at udvikle en vaccine, som i øjeblikket er ved at blive testet i et fase 3-forsøg, der er den sidste fase, som vaccinen skal igennem, før at den kan komme ud til befolkningen.

Vaccinen forventes at være færdig inden årets udgang.

/ritzau/