En skandale.

Lægeforeningens formand går nu i kødet på sundhedsminister Magnus Heunicke, efter at B.T. har beskrevet, hvordan over 1.000 udenlandske læger, der bor i Danmark, skal vente flere år på at få lov at arbejde i landet.

Det sker vel og mærke, selv om lægemanglen i Danmark bliver akut de kommende år.

»Det er skandaløst, at vi har så mange dygtige, udenlandske læger, der sidder og venter i flere år på sagsbehandling for at få lov at arbejde i Danmark. Og når politikerne på samme tid taler om akut lægemangel, så begynder det at klinge hult i mine ører,« siger Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, er stærkt utilfeds med, at regeringen ikke får nedbragt de årelange ventertid for udenlandske læger, der bor i Danmark. Foto: Jesper Schwartz. Vis mere Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, er stærkt utilfeds med, at regeringen ikke får nedbragt de årelange ventertid for udenlandske læger, der bor i Danmark. Foto: Jesper Schwartz.

For at udenlandske læger kan praktisere i Danmark, skal de først have en godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Men ventetiden er steget så voldsomt, at der nu går 22 måneder, fra en udenlandsk læge sender sin ansøgning, til styrelsen overhovedet begynder at behandle den.

Aktuelt står 1.002 udenlandske læger i kø.

»Lige nu tales der meget om, hvilken forskel 1.000 nye sygeplejersker kan gøre for et sundhedsvæsen under pres. Men så virker det da hul i hovedet, at man ikke også prioriterer at få sat tempoet op, så de 1.000 læger, der banker på døren til sundhedsvæsenet, bliver lukket ind,« siger Camilla Rathcke.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) er i samråd i Sundheds- og Ældreudvalget, om værnemidler under corona, på Christiansborg tirsdag den 25. august 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) er i samråd i Sundheds- og Ældreudvalget, om værnemidler under corona, på Christiansborg tirsdag den 25. august 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Sagen fik fredag regeringens støttepartier, de Radikale og Enhedslisten, til at kalde de lange ventetider for ‘tudetosset’ og ‘helt uhørt’. De kræver handling fra Magnus Heunicke.

Sundhedsministeren sagde ellers i januar, at han ville arbejde på at få styr på de årelange ventetider.

Lægeforeningens formand er mildest talt ikke tilfreds.

»Ansvaret ligger hos Magnus Heunicke og resten af regeringen. Og da det ikke er en ny problemstilling, så skal der meget snart ske noget. Ellers bliver det ærlig talt svært at tage regeringens snak om lægemangel seriøst,« siger Camilla Rathcke.

Lægemanglen – særligt i landområderne – er nu så akut, at 300.000 danskere forventes ikke at kunne få en fast læge i 2023. For otte år siden var det kun 17.000 danskere, som stod uden fast praktiserende læge.

Efter lægerne har brugt et par år på at få godkendt sine papirer hos Styrelsen for Patientsikkerhed, skal de vise, at de kan beherske dansk, ligesom de skal bestå to fagprøver.

Men også her kan de risikere at vente et års tid for at få en plads til en fagprøve.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Magnus Heunicke i forbindelse med historierne om de udenlandske læger. Men ministeren er ikke vendt tilbage.