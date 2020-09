Joachim Hoffmann-Petersen er godt gammeldags rasende. Formanden for narkoselægerne ser nu med egne øje, hvilke argumenter Det Jødiske Samfund fremlægger for fortsat at kunne omskære små drengebørn uden fuld narkose.

»Argumenterne fra Det Jødiske Samfund holder ikke. Det er simpelt hen ikke rigtig, det, de siger,« mener Joachim Hoffmann-Petersen, der er formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (Dasaim).

Argumenterne fremgår i referater fra to møder mellem Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) og Det Jødiske Samfund, som blev afholdt i forbindelse med udarbejdelsen af et nyt notat omkring omskæring af drenge.

Problemet med argumenterne er, at Styrelsen for Patientsikkerhed i notatet blåstempler lokalbedøvelse som tilstrækkelig smertedækning under omskæring. Stik imod lægernes anbefaling, og for meget ud fra jødernes argumenter, mener Joachim Hoffmann-Petersen.

Her ses det, hvordan Det Jødiske Samfund i referatet argumenterer for, at en omskæring kun tager 10-15 sekunder.

Referaterne, som B.T. har fået adgang til, er fra henholdsvis 3. oktober 2018 og 21. november 2019. I referaterne forsvarer Det Jødiske Samfund blandt andet lokalbedøvelse under en omskæring med:

»(...) at det tager ganske få sekunder at udføre, og at der anvendes lokalbedøvende creme sammen med Panodil og lidt druesaft/sukkervand.«

Men det er ifølge Joachim Hoffmann-Petersen forkert. For det første har sukkervand ingen smertelindrende effekt overhovedet. Dernæst er et plaster med bedøvelsescreme slet ikke tilstrækkeligt. Det kan faktisk være direkte skadeligt.

»Hvis du kigger på indlægssedlen for bedøvende cremer, står der, at der findes en sjælden komplikation, som ses, hvis man kommer det på slimhinder eller åbne sår: Ved tilstanden, som kaldes methæmoglobinæmi, kan de røde blodlegemer ikke transportere ilt. I den forbindelse har man set to børn i Sverige, der efter en omskæring var lige ved at dø. Derudover må det ikke bruges på slimhinder på børn under 12 år,« siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Her ses det i referatet, hvordan Det Jødiske Samfund ikke vil have en urolog til at udføre indgrebet.

Lokalbedøvende creme mener STPS dog heller ikke er tilstrækkeligt, men lokalbedøvelse med injektion har de godtaget. Men det er ifølge lægeformanden heller ikke tilstrækkeligt.

Smerten fra en lokalbedøvende indsprøjtning sammenligner Det Jødiske Samfund med smerten fra det kirurgiske indgreb. Men det er heller ikke rigtigt ifølge Joachim Hoffmann-Petersen. Det samme gælder, at en omskæring kun tager få sekunder, 10-15 sekunder, som det beskrives et andet sted i referatet.

»De videnskabelige undersøgelser viser, at på hospitaler tager det omkring 20-30 minutter. Et succeskriterie ved kirurgi har aldrig været at gøre det på kort tid. Det parameter stoppede vi med for 150 år siden, da vi fik effektive bedøvelsesmidler. Nu om dage er det bedre at være grundig, omhyggelig og forsigtig,« siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Noget, der særlig undrer Joachim Hoffmann-Petersen, er, at Det Jødiske Samfund argumenterer for, at det ikke må være en specialist, for eksempel en urolog, der udfører omskæringen, netop fordi det vil stille uopfyldelige krav.

»Det er enormt problematisk. De vil ikke have, at en professionel udfører indgrebet. Hvordan kan STPS acceptere, at det er udført af en person, der ikke er uddannet læge?« siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Til gengæld er det ifølge Det Jødiske Samfund en mohel – en erfaren religiøs person – der udfører indgrebet. Samtidig fremgår det af referatet, at der kun bliver foretaget 5-10 omskæringer af en mohel om året, men det bliver man ifølge Joachim Hoffmann-Petersen ikke en erfaren kirurg af.

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, som Joachim Hoffmann-Petersen som nævnt er formand for, har tidligere deltaget i udarbejdelsen af det nye notat. Men foreningen måtte trække sig, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vil ændre godkendelse af lokalbedøvelse.

Joachim Hoffmann-Petersen, du er jo også en part i sagen, i og med at I var med i arbejdsgruppen. Hvordan sikrer du, at du er objektiv i din kritik nu?

»Da vi blev inviteret ind i arbejdsgruppen af STPS for to år siden, kom henvendelsen ikke nær vores etiske udvalg. Det var udelukkende Dasaims børneudvalg, som er dem, der ved mest om børneanæstesi i Danmark, der tog sig af det. Vi har i den sammenhæng ikke handlet ud fra hverken etik eller religion, kun moderne børneanæstesi.«

Er det her et angreb mod jøderne?

»Nej, det er et angreb mod, hvordan omskæringen udføres. Det er ikke mig, der bestemmer, om der skal udføres omskæringer, men jeg er med til at sikre, at det sker ud fra højeste faglige standard med de rette kompetencer til stede.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Dansk Jødisk Samfund og Styrelsen for Patientsikkerhed, men de har ikke ønsket at stille op til interview.