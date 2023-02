Lyt til artiklen

Som læge synes Charlotte Bøving, at Jakob Ellemann-Jensen er et godt forbillede ved at gå på sygeorlov.

»Jeg har kæmpe respekt for hans beslutning. Han sætter en høj standard for det at passe på sig selv,« siger tv-lægen, der understreger, at hun ikke kender til baggrunden for forsvarsministerens sygemelding.

»Det kan være, at han skal til noget videreudredning. Et ildebefindende kan jo stamme fra både hjerne, hjerte og lunger. Så det skal de nok lige have undersøgt nærmere,« siger hun ud fra en helt generel vurdering.

Bøving mener, at helbred altid må komme før den position, man nu engang sidder i som menneske.

»Danmark befinder sig nærmest halvvejs i krig, men det er vigtigere, at ens sundhed er i orden. Som alle andre skal han lytte til sin krop og ikke køre i evigt turbogear. Pludselig ligger man der bare, « siger hun.

Også rent psykisk kan en sygeorlov være en god idé, mener hun:

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) under besøg hos danske soldater i Letland, torsdag den 26. januar 2023. Forsvarsministeren besøger danske og internationale soldater sammen med forsvarsordførere i Estland og Letland.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) under besøg hos danske soldater i Letland, torsdag den 26. januar 2023. Forsvarsministeren besøger danske og internationale soldater sammen med forsvarsordførere i Estland og Letland.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Man får lige tid til at tage sit liv op til revision. Det er godt, hvis man føler sig truet, selvom jeg ikke ved noget om, hvor truet han føler sig. Men det kender jeg fra mig selv.«

Meget truet følte Charlotte Bøving sig, da hun i forbindelser med optagelser til programmet 'Øen VIP' måtte indlægges.

»Jeg blev indlagt med akut tarmslyng – babu, babu. Jeg kiggede liv og død i øjnene – en gang til,« skrev hun dengang på Facebook.

Charlotte Bøving lider af en uhelbredelig kræftsygdom, der i dag er under kontrol.

Jakob Ellemann meddelte mandag aften på Facebook, at han nu forlader Christiansborg på ubestemt tid.

»Jeg har haft usædvanligt travlt gennem længere tid. Nu sender min krop et signal om, at det er tid til at tage en pause, hvis ikke det skal ende galt. Det vil jeg lytte til,« og han fortsætter:

»Konklusionen er derfor, at jeg, efter råd fra min læge, bliver nødt til at trække stikket i en periode og tage orlov. Og så vender jeg tilbage, når jeg er klar.«