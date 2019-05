Det tyder på at have været et svært tilfælde af madforgiftning, når statsministerkandidat, Mette Frederiksen, har været indlagt indtil tirsdag eftermiddag.

Det mener læge og foredragsholder Jerk W. Langer, efter at oppositionslederen oplyste, at hun har ligget med drop i armen på Herlev Sygehus.

»I svære tilfælde får man en hospitalsseng og et saltvandsdrop. Det kan være en ubehagelig situation, der altså kræver hospitalsbehandling,« siger han og fortsætter:

»Hun har formentlig været ramt af dehydrering, mistet væske og kan derfor ikke holde blodtrykket oppe.«

Lægen forklarer, at madforgiftning slet og ret medfører, at der kommer noget ud af begge ender - opkast og diaré.

»Det kan kroppen ikke holde til, for man mister både vand og salte. Og man får samtidig svært ved at spise og drikke, og derfor får man ikke lastet kroppen op igen.«

»Det giver væskemangel, der fører til lavt blodtryk, og man bliver derfor utilpas.«

»Det kan give en risiko for at dejse om,« siger han.

Hvordan Mette Frederiksen er blevet syg, er uvist. Bakterierne kan eksempelvis komme fra uforsigtig hygiejne i en buffet, lyder det fra lægen.

Jerk W. Langer forudser, at Mette Frederiksen snart stempler ind i valgkampen. Tirsdag aften var politisk ordfører Nicolai Wammen hendes vikar ved to partilederdebatter.

»Normalt kommer man sig rigtig hurtigt, når man først har fået drop. Væskebalancen kommer hurtigt tilbage. Og da Mette Frederiksen i medicinsk forstand er ung, vil jeg tro, at hun kommer sig hurtigt. Der går måske et døgn til halvandet døgn - så er hun ovenpå igen.«

»Der er ingen risiko for, at hun ikke kan køre på fuld damp,« siger han.